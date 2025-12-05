自由電子報
專訪曾雅妮》妮式攻頂心法 「你比你想像的更厲害」

2025/12/05 05:30

曾雅妮特別在鞋面寫下「CUT IT OFF」，每次低頭推桿時，能不斷提醒自己專注於當下，抬頭挺胸面對每一次挑戰。（記者林正堃攝）曾雅妮特別在鞋面寫下「CUT IT OFF」，每次低頭推桿時，能不斷提醒自己專注於當下，抬頭挺胸面對每一次挑戰。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／專訪〕曾雅妮暌違11年在今年緯創女子公開賽再度捧起金盃，明年預計把重心繼續放在美巡賽。身為台灣高爾夫界的傳奇人物，妮妮鼓勵年輕人勇於作夢，而她也不想獨善其身，未來卸下球員身分，期盼幫助更多年輕球員站上國際舞台，讓世界看見台灣。

曾雅妮希望發揮自我影響力，幫助更多台灣運動員成長。（記者林正堃攝）曾雅妮希望發揮自我影響力，幫助更多台灣運動員成長。（記者林正堃攝）

鼓勵年輕人勇敢作夢

台灣女子高爾夫在曾雅妮寫下輝煌紀錄後，近幾年能站穩LPGA賽場的球員屈指可數，除了徐薇淩、錢珮芸，多數球員都在美國次巡和正巡賽間來回，比起日、韓的穩定發展，妮妮也不諱言，這確實是台灣高爾夫目前需突破之處。

曾雅妮說：「小時候我的夢想就是成為世界第1，也因為這個夢支撐我勇敢去闖，而不是只待在自己的舒適圈。」她鼓勵年輕球員往最高殿堂去挑戰，「有可能你比你自己想像的厲害，也能從挑戰的過程中知道哪裡需要改進，你不去試，永遠都不知道世界有多大，不要只待在自己的小魚缸，去海洋看看吧！」

對於未來，曾雅妮透露，明年還是以美巡賽為主，預計1月赴美訓練，但也會參與在沙烏地阿拉伯舉行的歐巡賽和台灣的鴻海台灣女子賽。短時間內尚不會卸下球員身分，但妮妮希望能發揮影響力去幫助更多年輕人，「我的夢想是想讓世界看見台灣，讓台灣運動員站上更高的舞台，而且我相信他們一定可以。」

願做台灣運動員靠山

看到奧運羽球金牌李洋現在成為運動部長，未來會不會想「跟進」？曾雅妮笑說，沒有想這麼遠，但自己的初衷和他一樣，希望培育、幫助台灣運動員，「我覺得運動員在部長這位置超難，所以我很佩服他，我相信他一定是想改變些什麼，期待他帶領更多人一起前進。」

