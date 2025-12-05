專訪曾雅妮》化身時間管理大師 拍自己的紀錄片

曾雅妮生涯勇奪15座LPGA冠軍。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／專訪〕平常專注於訓練和比賽，曾雅妮分享自己的興趣其實很多元，除了接觸不同運動種類，她也熱愛看電影和紀錄片，從別人的故事中獲得共鳴跟啟發，妮妮也透露，近期正在拍攝自己的紀錄片，最快明年有機會上映。

曾雅妮在生活與訓練之間取得平衡。（曾雅妮提供）

打球與生活 找出最舒適節奏

除了高爾夫，曾雅妮也熱愛體驗其他運動。（曾雅妮提供）

訓練、比賽壓力大，曾雅妮喜歡看電影、紀錄片紓壓，「我喜歡看一些真實的故事，從中獲得一些共鳴跟啟發，特別是運動員的，像是伍茲、費德爾的都令我印象深刻。」妮妮的紀錄片正在籌備當中，希望把自己的故事跟更多人分享。

此外，曾雅妮很看重陪伴家人、朋友的時間，她認為，生活和工作需要平衡，「以前我把90%的時間都花在高爾夫，睡覺前還要看動作、想打球的事情，只要沒有花足夠多的時間在這上面，我就會覺得很罪惡。」

隨著年紀增長和人生閱歷增加，曾雅妮調整面對生活和高爾夫的步調，她強調，這不代表不需要花時間投入訓練，而是做好時間分配，做什麼事情就百分之百專注，練球時認真練，跟家人朋友相處時別再去想工作，她笑說：「有時出門我還會要大家別一直用手機，難得面對面互動交流，出門還一直看手機，乾脆回家好了。」

至於在球場穿搭，曾雅妮笑說，其實她不花太多時間去思考這些，平時以贊助品牌的服飾為主，兼具機能跟時尚最重要。她也崇尚偏簡約的生活方式，會定期「斷捨離」，把用不到的東西捐給需要的人，「整理過程中，我的心情也會很輕鬆，同時告訴自己，不需要一直活在過去，學習活在當下，看看我現在擁有的，這些就已經很夠了。」

