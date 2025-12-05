專訪側記》一場心靈對話 被「妮」療癒了

曾雅妮分享心路歷程。（記者林正堃攝）

如果要說，這次專訪曾雅妮有什麼感想，我覺得像自己去上了一堂心靈課程。

專訪過程中多次和雅妮討論怎麼走出低潮、怎麼調適心態，畢竟從世界球后的位置到後來連在比賽中晉級都有困難，這其中的挫敗、無助還有她所承受的壓力，絕非一般人能體會，她到底怎麼接受或看待光環消逝後的自己？

各種情緒、心魔，讓她開始檢視自己的內心，雅妮說，去內觀前，做什麼事情都沒辦法讓她開心，但內觀期間，她流淚了好幾天也持續和自己對話，進而慢慢放下一切，學習去欣賞、感恩生活中的每件小事，同時感受身體的變化，當時即便只是喝到一杯好喝的咖啡，都能感到快樂且療癒。

很喜歡雅妮分享內觀後，她如何用更超然的心態去看待人生，談論到過往低潮、不愉快，她的態度是輕鬆而坦然，沒有避諱這一切。她的一段話，彷彿在提醒大家，快樂沒有這麼難，生活中每件美好小事，都值得感恩。現在的她，把這股正面的力量放進她的人生，再帶到球場，她一樣努力訓練、把自己做到最好，但成績和輝煌的過往不再是她的束縛。

好好享受打球的快樂，期待台灣永遠的「微笑球后」繼續帶來更多驚奇和感動。（記者粘藐云）

