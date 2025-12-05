自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

專訪側記》一場心靈對話 被「妮」療癒了

2025/12/05 05:30

曾雅妮分享心路歷程。（記者林正堃攝）曾雅妮分享心路歷程。（記者林正堃攝）

如果要說，這次專訪曾雅妮有什麼感想，我覺得像自己去上了一堂心靈課程。

專訪過程中多次和雅妮討論怎麼走出低潮、怎麼調適心態，畢竟從世界球后的位置到後來連在比賽中晉級都有困難，這其中的挫敗、無助還有她所承受的壓力，絕非一般人能體會，她到底怎麼接受或看待光環消逝後的自己？

各種情緒、心魔，讓她開始檢視自己的內心，雅妮說，去內觀前，做什麼事情都沒辦法讓她開心，但內觀期間，她流淚了好幾天也持續和自己對話，進而慢慢放下一切，學習去欣賞、感恩生活中的每件小事，同時感受身體的變化，當時即便只是喝到一杯好喝的咖啡，都能感到快樂且療癒。

很喜歡雅妮分享內觀後，她如何用更超然的心態去看待人生，談論到過往低潮、不愉快，她的態度是輕鬆而坦然，沒有避諱這一切。她的一段話，彷彿在提醒大家，快樂沒有這麼難，生活中每件美好小事，都值得感恩。現在的她，把這股正面的力量放進她的人生，再帶到球場，她一樣努力訓練、把自己做到最好，但成績和輝煌的過往不再是她的束縛。

好好享受打球的快樂，期待台灣永遠的「微笑球后」繼續帶來更多驚奇和感動。（記者粘藐云）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中