內姆哈德夠強 可望獲獨行俠合約

內姆哈德（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕獨行俠狀元佛拉格、落選新人內姆哈德昨都打出好表現，加上A.戴維斯、K.湯普森發揮價值，獨行俠最終以118：108打敗熱火，取得本季首次3連勝。

佛拉格13投9中，攻下22分，累積8場至少拿下20分，在18歲球員僅次於詹姆斯的14場；他以18歲又349天完成連3場得分至少20分，締造史上最年輕紀錄。

請繼續往下閱讀...

佛拉格有好表現不讓人意外，畢竟他是狀元，最大驚奇還是內姆哈德，他今年選秀名落孫山，還好獨行俠願意給予雙向合約，讓他有機會證明自己。

內姆哈德日前接下先發控衛，此戰繳出15分、13助攻，加上前役28分、10助攻，他兩場僅出現1次失誤，有望贏得一張正式合約。佛拉格大讚同梯隊友，在場上就能讓球隊運作更順暢。

戴維斯繳出17分、17籃板、3阻攻，K.湯普森飆進5顆三分球，斬獲17分。佛拉格表示，戴維斯歸隊後，搭配湯普森，他自己在場上的感覺就好多了，因為兩位學長能替他創造更多出手空間。

金塊二當家穆雷昨三分球11投10中，狂轟52分，帶領球隊以135：120擊敗溜馬。穆雷成為史上第2位用9成命中率投進10顆三分球並攻下50分的球員，上一位則是他的隊友戈登。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法