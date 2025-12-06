自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

18年神記錄劇終 詹皇改用助攻搶戲

2025/12/06 05:30

八村壘接到詹姆斯的傳球後，飆出絕殺三分球。（美聯社）八村壘接到詹姆斯的傳球後，飆出絕殺三分球。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA兩支人氣球隊湖人、勇士昨日比賽皆相當戲劇化，湖人和暴龍激戰到最後一刻，紫金大軍靠著八村壘的絕殺三分球，最終以123：120險勝，不過詹姆斯17投4中僅攻下8分、11助攻，他所締造的連續18年、1297場比賽得分上雙的聯盟紀錄也遭中斷。

詹姆斯昨僅攻下8分，中斷連續18年、1297場比賽得分雙位數的聯盟紀錄。（路透）詹姆斯昨僅攻下8分，中斷連續18年、1297場比賽得分雙位數的聯盟紀錄。（路透）

最後關頭傳八村壘

造就絕殺三分彈

湖人昨面對暴龍，半場打完以67：58領先，但末節被超車，雙方在41秒時戰成120平，最後關頭，當家一哥詹姆斯接球後將球傳給埋伏在外線的八村壘，他也把握機會投進絕殺三分球，助隊驚險勝出，湖人團隊命中率達50%，里維斯飆出全場最高44分、10助攻，艾頓17分次之。

詹姆斯狀況不佳僅攻下8分、11助攻，他所締造連續18年、1297場比賽得分上雙史上唯一的紀錄意外止步，紀錄畫下句點，詹皇似乎不太在意，他認為贏球才是重點，「我只是用正確方式打球，做出正確選擇，我生涯至今都是如此，當對方包夾里維斯時，我馬上知道我們會有人數優勢，才去找空檔的八村壘。」

挨七六人再見火鍋

勇士24分差逆轉秀破功

勇士則差點完成24分差的逆轉秀，無奈最後關頭被對手賞了「再見火鍋」，以98：99飲恨。此戰也相當戲劇化，灣區大軍在少了柯瑞、巴特勒情況下陷入苦戰，最多落後達24分，末節板凳輪番跳出，在終場前8秒以1分反超。不過，七六人還有最後一擊機會，馬克西第一時間出手雖未投進，但艾奇康埋伏籃下，搶到籃板後成功補進；讀秒階段，莫爾頓拿到球後快攻上籃，卻被馬克西賞了火鍋，勇士也無緣勝利。

七六人馬克西繳出全場最高35分，恩比德12分；勇士方面，斯賓塞拿下全隊最高16分，此役傷癒回歸的莫爾頓14分次之。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中