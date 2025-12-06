18年神記錄劇終 詹皇改用助攻搶戲

八村壘接到詹姆斯的傳球後，飆出絕殺三分球。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA兩支人氣球隊湖人、勇士昨日比賽皆相當戲劇化，湖人和暴龍激戰到最後一刻，紫金大軍靠著八村壘的絕殺三分球，最終以123：120險勝，不過詹姆斯17投4中僅攻下8分、11助攻，他所締造的連續18年、1297場比賽得分上雙的聯盟紀錄也遭中斷。

詹姆斯昨僅攻下8分，中斷連續18年、1297場比賽得分雙位數的聯盟紀錄。（路透）

最後關頭傳八村壘

造就絕殺三分彈

湖人昨面對暴龍，半場打完以67：58領先，但末節被超車，雙方在41秒時戰成120平，最後關頭，當家一哥詹姆斯接球後將球傳給埋伏在外線的八村壘，他也把握機會投進絕殺三分球，助隊驚險勝出，湖人團隊命中率達50%，里維斯飆出全場最高44分、10助攻，艾頓17分次之。

詹姆斯狀況不佳僅攻下8分、11助攻，他所締造連續18年、1297場比賽得分上雙史上唯一的紀錄意外止步，紀錄畫下句點，詹皇似乎不太在意，他認為贏球才是重點，「我只是用正確方式打球，做出正確選擇，我生涯至今都是如此，當對方包夾里維斯時，我馬上知道我們會有人數優勢，才去找空檔的八村壘。」

挨七六人再見火鍋

勇士24分差逆轉秀破功

勇士則差點完成24分差的逆轉秀，無奈最後關頭被對手賞了「再見火鍋」，以98：99飲恨。此戰也相當戲劇化，灣區大軍在少了柯瑞、巴特勒情況下陷入苦戰，最多落後達24分，末節板凳輪番跳出，在終場前8秒以1分反超。不過，七六人還有最後一擊機會，馬克西第一時間出手雖未投進，但艾奇康埋伏籃下，搶到籃板後成功補進；讀秒階段，莫爾頓拿到球後快攻上籃，卻被馬克西賞了火鍋，勇士也無緣勝利。

七六人馬克西繳出全場最高35分，恩比德12分；勇士方面，斯賓塞拿下全隊最高16分，此役傷癒回歸的莫爾頓14分次之。

