體育 即時新聞

TPBL》雲豹今抗攻城獅 拚率先10勝

2025/12/06 05:30

高錦瑋（資料照）高錦瑋（資料照）

〔記者吳孟儒／台北報導〕開季9戰拿到8勝的桃園雲豹，今、明兩天將在主場桃園巨蛋依序迎戰新竹攻城獅、福爾摩沙夢想家，挑戰成為TPBL聯盟本季首支10勝隊伍。

雲豹本季場均可攻下102.2分，高居聯盟第2，且失分90.3分為聯盟最少，攻守表現俱佳，讓他們在今年戰績扶搖直上，躍升聯盟A級戰隊。

被視為MVP熱門的高錦瑋，場均可攻下14分、4.7助攻、2.9籃板，而在台灣進入第3個賽季的洋將克羅馬，每場可貢獻24.4分、7.9籃板、7助攻，兩人是雲豹的進攻核心，好表現不但領軍斬獲佳績，還分別獲選上月的最有價值球員及最佳外援獎項。

高國豪雖缺陣

雲豹教頭不輕敵

雲豹今將對上本季首度交手的攻城獅，雖對手少了主力球星高國豪坐鎮，戰力折損，但總教練羅德爾認為，兩隊打法類似，因此並不好對付，至於夢想家近期處於2連勝，也得嚴陣以待，他表示，「不管對手是誰，防守才是根本。」

另一場，台北戰神將在主場對陣新北中信特攻拚2連勝。特攻球星阿巴西因左大腿傷勢，今賽前才決定是否上陣，此仗也盼其他人挺身而出，才有機會終結4連敗低潮。

