體育 即時新聞

南山男籃 學期間赴中比賽 遭疑罔顧受教權

2025/12/06 05:30

南山高中男籃近期飛往中國比賽引發討論。（資料照）南山高中男籃近期飛往中國比賽引發討論。（資料照）

〔記者林岳甫／台北報導〕南山高中男籃在HBL男子甲級16強預賽結束後，3日即刻飛往中國比賽，在學期間出國參賽引發議論，教育部規定高中以下球員代表學校參加校外競賽，每學年以30日為限，到中國比賽再加上HBL聯賽是否超過30日，以及學期間出國比賽影響球員課業，如何進行補救教學，都引發議論。

HBL後馬不停蹄

球員體能大考驗

南山12月2日打完預賽，以3連勝挺進23日登場的12強複賽，隔天即飛往中國浙江參加「第4屆回浦杯亞洲青年籃球精英賽」，跟南韓群山高等學校、浙江廣廈、青島國信、浙江回浦、浙江大學等進行比賽，預計8日返台。有教練透露，這項賽事邀請的隊伍有一定實力，只是剛打完聯賽又馬上投入另一高強度賽事，對球員的體能是一大考驗。

校方︰按規定核備 助球員提升球技

不僅考驗球員的體能，這批選手為「學生運動員」，南山校方卻安排球員赴中國比賽，也被質疑枉顧學生受教權，按規定代表學校參加校外競賽每學年應以30日為限。南山秘書處指出，一切都有按規定進行核備，並在赴陸交流活動登錄平台登記相關時間、地點等，「希望藉由移地訓練或比賽，幫助球員提升球技。」

運動部不鼓勵南山在學期間出國交流，並強調保障學生基本學習權益，「運動發展基金補助各級學校運動團隊作業要點」規定學期中出國者不予補助，違反規定者將停止補助。至於基層訓練站核定函亦加強提醒，除參加國際正式錦標賽或爭取亞、奧運資格（積分）外，不得在學期中出國交流（含移訓），避免影響學生受教權。

運動部將清查

若違規 註銷補助費

據了解，南山高中並未向新北市、教育部、運動部申請經費補助，因此運動部規範形同虛設。但南山高中籃球種類為新北市政府提列並經審核通過之基層選手訓練站，並為114學年HBL參賽隊伍。運動部將清查相關經費補助，若違反相關規定，將註銷補助費。

