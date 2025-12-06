自由電子報
體育 即時新聞

富邦贏在起跑點 林岱安7年約一拍即合

2025/12/06 05:30

中職行使FA權利的捕手中職行使FA權利的捕手

最高總值5600萬元

林岱安薪資演進林岱安薪資演進

隊史FA加盟第一人

林岱安加盟悍將，可望沿用在統一時期的31號。（富邦悍將提供）林岱安加盟悍將，可望沿用在統一時期的31號。（富邦悍將提供）

〔記者徐正揚、倪婉君／台北報導〕富邦悍將昨宣布以最高總值5600萬元附帶教練約的7年合約，簽下今年季後行使自由球員（FA）權利的林岱安，不但以史上捕手最大合約迎來31號「湛藍指揮塔」，富邦也因接手球隊10年來第1次爭取到FA加盟，寫下隊史里程碑。

林岱安加盟富邦悍將，簽下最高總值5600萬元、附帶教練約的7年合約，也是中職捕手最大合約。（富邦悍將提供）林岱安加盟富邦悍將，簽下最高總值5600萬元、附帶教練約的7年合約，也是中職捕手最大合約。（富邦悍將提供）

33歲的林岱安是自由市場少見主戰捕手，加上今年月薪僅36萬，全額轉隊費才540萬，行使FA後吸引4隊洽談。富邦不僅合約年限優於他隊最多開出5年，推估平均月薪近60萬的薪資待遇也優於他隊，讓育有兩子的林岱安夫婦備感重視和保障。

4隊收到5+2年提案

富邦一開始就認同

富邦領隊陳昭如指出，球團展現最大誠意，爭取到林岱安深具指標性意義。執行副領隊林威助認為，林岱安是聯盟公認的頂尖捕手，能為投手群提供高度信任與穩定性，他的加入將使球隊防守體系更為完整。

秉初經紀團隊從半年前就在進行合約前置作業，從評估會對林岱安有興趣的球隊著手調查，並進行合約架構的擬定，在他宣布行使FA後，將方案提交給包括母隊在內4隊，也都收到回覆，而富邦從一開始就能認同這紙長達7年的規畫。經紀代表林世民指出，基本上合約架構是希望岱安能以球員身分走完，就算最後兩年轉為教練，在薪資上也有足夠保障。

獅給予祝福

林岱安下週將當面致謝

林岱安也是統一隊史第1位未續留的FA，領隊蘇泰安表示，球隊盡力爭取，但也給予祝福，感謝他從加盟至今帶給球隊的幫助，「相信這對林岱安也是很艱難的決定，最終球隊尊重選手決定」。林岱安對於獅隊也很不捨，不但親自致電總教練林岳平，也主動向球團表達下週要當面致謝，昨更發長文訴心聲，「謝謝你們，從心底、最深的那一層」。

自2015年季中選秀以林志賢之名獲統一第4指名選入，他先改名為林祐樂，並自2021年起用現名林岱安，從新人月薪7萬一路打出如今的好薪情，也逐步蹲出屬於自己的里程碑。

