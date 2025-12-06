季後流失3主力 餅總：新陳代謝是好事

面對林岱安（中）離隊的戰力缺口，獅隊總教練林岳平（左）表示球隊已提早做準備。（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕林岱安以總值5600萬元的7年合約轉隊富邦悍將，統一獅總教練林岳平表示，自由球員是選手的權利，恭喜林岱安拿到中職捕手最大合約，雖然他的離開會對球隊造成一定的影響，但是球隊早就有所準備，柯育民、張翔2位捕手明年都會獲得更多的發揮空間，相信透過年輕球員加入隊內競爭，能讓球隊呈現不一樣的風貌。

培養陳重羽 接班主戰捕手

林岳平指出，從林岱安在2023年受傷缺席2個月開始，球隊就著手培養第2位主戰捕手，陳重羽連續3年蹲捕超過70場，不僅成功分攤林岱安的工作，也已經具備接班的能力，今年讓兩人的捕手出賽場次幾乎相同（陳重羽72場、林岱安69場），相當程度是為林岱安季後取得自由球員資格做準備，「恭喜岱安，可以拿到很好的合約，也祝福他。」

柯育民、張翔

將增加一軍出賽機會

林岳平表示，自從接任總教練以來，捕手戰力一直是重要的補強方向，每年在季中選秀會幾乎都會挑選1位捕手，林岱安不論守備、配球都很成熟，也有不錯的領導能力，他的轉隊對球隊最大的影響在於比賽經驗，但是能讓柯育民、張翔明年在一軍有更多上場機會，「球隊培養他們至少有4、5年，明年是他們展現自己的最好機會，位置就在哪裡，就看你有沒有能力爭取。」

連同胡金龍引退、林安可加盟日職，林岳平不諱言，今年季後流失3名主力選手，對明年團隊戰力當然會有影響，但外野今年以陳傑憲、邱智呈、林佳緯為主，朱迦恩、田子杰明年都有機會加入競爭，如果蘇智傑被簽回並能健康出賽，林培緯也能修正缺點持續成長，還是可以填補一定的長打火力，「我們主力陣容的平均年齡一直偏高，從新陳代謝的角度來看，這也是好事。」

