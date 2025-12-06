自由電子報
體育 即時新聞

獅報價蘇智傑 月薪破70萬4年約

2025/12/06 05:30

蘇智傑（資料照）蘇智傑（資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕統一獅今年季後共3名球員行使旅外或國內自由球員（FA）權利，隨著林安可加盟日職西武獅、林岱安轉戰富邦悍將後，31歲外野手蘇智傑的動向受到關注，據悉獅隊已開出平均月薪逾70萬的至少4年合約，期盼下週就能確定來年繼續「球給智傑」。

蘇智傑是2016年獅隊選秀狀元，和陳傑憲、林安可曾被合封「外野三帥」，他當年以560萬簽約金加盟，也比另兩人的440萬、530萬都來得高。只是近年受到傷勢影響表現，蘇智傑曾被看好的長打能力逐漸下滑，行使FA後至今除了母隊，並未獲得其他球隊開出合約。

行使FA助攻

從扣薪變大加分

在2024年季前和獅隊簽下月薪分為58萬、63萬的兩年複數年合約，蘇智傑在上月5日宣布行使FA後，就已獲得獅隊的具體報價，領隊蘇泰安昨也表示，已請經紀公司代為轉達將近一個月，目前靜待他確認回覆，「球隊也希望能夠儘早確定，以利後續獅隊整體戰力安排」。

依蘇智傑今年出賽70場累計2成52打擊率的表現，他若未具FA資格，據悉會遭到獅隊扣薪，但因他行使權利挑戰更好身價，獅隊也開出漲幅不小的長約留人，球團期盼下週就能得到回覆。

