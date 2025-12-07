自由電子報
體育 即時新聞

富邦打磨新隊形 江少慶先報喜

2025/12/07 05:30

江少慶期許自己與富邦悍將明年脫胎換骨。（記者倪婉君攝）江少慶期許自己與富邦悍將明年脫胎換骨。（記者倪婉君攝）

模擬賽球速 已投出150公里

〔記者倪婉君／彰化報導〕富邦悍將今年季後進行大幅度人事改組，棒球事務由執行副領隊林威助一手主導，並由日籍教頭後藤光尊執掌兵符，昨正值宣布改組滿1個月，2021年選秀狀元江少慶也感受到不一樣的氛圍，表示日前模擬比賽的球速已看到150公里，認為不管是自己或球隊，明年都值得球迷期待。

李振昌（左一）和江少慶（左二）與棒球訓練營學員輕鬆互動。（記者倪婉君攝）李振昌（左一）和江少慶（左二）與棒球訓練營學員輕鬆互動。（記者倪婉君攝）

富邦昨在新莊球場舉行「悍動希望棒球公益訓練營」，由隊長張育成領軍，他親自指導小球員，也宣布右手肘骨刺傷勢無礙，可全力備戰明年3月經典賽；江少慶昨則在彰化八卦山棒球場現身，出席由所屬展逸國際主辦的「BE HEROES 柏釧棒球訓練營」，除了與隊友江國豪等人一同指導小投手，也透露去年10月因胸大肌撕裂傷動刀後的復健進度順利，上個月秋訓已進入模擬比賽階段，有信心明年能正常投入春訓。

面對明年減薪3成 努力調整自己

對富邦來說，人事改組只是第一步，江少慶和張育成這兩位投、打戰將明年若能以完全體回歸，更是球隊能否脫胎換骨的關鍵。尤其32歲的江少慶2021年季中簽下4.5年總值6120萬元合約，卻只繳出累計50場先發13勝22敗、防禦率3.68的成績，目前經紀公司正和球團洽談新約，明年降薪幅度勢必達到中職上限3成，但他表示，目前已調整到接近個人最佳狀態，「保留一點空間，讓自己可以更進步。」

富邦投手江國豪（中）昨在彰化舉辦的棒球訓練營指導學員。（記者倪婉君攝）富邦投手江國豪（中）昨在彰化舉辦的棒球訓練營指導學員。（記者倪婉君攝）

張育成將全力備戰明年3月經典賽。（富邦悍將提供）張育成將全力備戰明年3月經典賽。（富邦悍將提供）

富邦日前宣布以7年合約延攬統一獅捕手林岱安，另外也已和中信兄弟保留名單外的外野手林書逸達成合約共識，目前球團正逐步打造「新悍將」。江少慶表示：「接下來的每一年都是關鍵的一年。」對明年入主中職第10年的富邦來說，當然期待明年就能首度闖進台灣大賽。

