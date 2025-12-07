自由電子報
體育 即時新聞

「岱」出捕手新高度 張閔勛受激勵

2025/12/07 05:30

張閔勛傳授學員蹲捕技巧。（記者倪婉君攝）張閔勛傳授學員蹲捕技巧。（記者倪婉君攝）

〔記者倪婉君／彰化報導〕富邦悍將開出史上捕手最大7年合約延攬林岱安，為悍將投、捕手群帶來不同的刺激，也給中職環境新的啟發，樂天桃猿捕手張閔勛說：「以捕手身分可以拿到這麼好的合約，帶給我們啟發和動力，不只有好的投手或好的打者可以拿到這麼好的合約，捕手也可以。」

憑本事拿好約

證明捕手也可以

林岱安告別待了10年的統一獅，老戰友都感到不捨，陳鏞基坦言，跟岱安私下的關係很好，還會和他們一家相約吃飯出遊，「雖然說很不捨，還是希望他到富邦之後，可以好好打出自己的棒球人生」。林岱安在場上的指揮官魅力，也讓陳鏞基表示：「他很會安撫、引導投手，具有這個特質，我認為他是中職數一數二的捕手。」

富邦投、捕手群都很歡迎林岱安的到來，江少慶曾在2023年經典賽和他搭配過，盛讚他是滿有領導力的捕手，也是滿好的隊友。今年迎來生涯單季最多58場出賽的26歲捕手豊暐，昨出席由富邦慈善基金會舉辦的公益訓練營時，也透露迫不及待想跟岱安學長挖寶。

張閔勛今年繳出95場出賽、打擊率2成99的生涯年表現，拿下生涯首座最佳十人捕手獎，也入圍最佳進步獎，看到林岱安行使自由球員權利拿下大約，他說，「只要把自己的價值打出來，就不用擔心什麼，未來取得FA資格就可以往更好的地方去。」

