台棒搖籃威力盃 輸出逾4千名小將

2025/12/07 05:30

威力盃昨在花蓮開打，台灣彩券公司董事長黃志宜（左）親自出席主持開幕典禮。（記者林宥辰攝）威力盃昨在花蓮開打，台灣彩券公司董事長黃志宜（左）親自出席主持開幕典禮。（記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／花蓮報導〕第13屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，昨在花蓮盛大開幕，共22支隊伍角逐。這項由台灣彩券公司與花蓮縣政府共同推動的年度少棒盛事，持續為國內基層棒球打造舞台，並延續多年來的公益精神。

南投縣總教練紀俊麟（右）見證兒子紀均叡開轟。 （記者林宥辰攝）南投縣總教練紀俊麟（右）見證兒子紀均叡開轟。 （記者林宥辰攝）

第13屆開打

名將之子敲首轟

台灣彩券公司董事長黃志宜致詞時表示：「很榮幸威力盃又一年在花蓮舉辦，一路以來，威力盃栽培無數小將，看到孩子們持續成長，令人欣慰。」

黃志宜提到，威力盃致力於「以球會友」，如今花蓮逐漸成為訓練與養成的重要基地，威力盃累計已有4096名選手參與，許多小將更脫穎而出，站上國內外舞台。

黃志宜也分享，現役旅美台將有9人出身威力盃，包括沈家羲、陳柏毓和陽念希，旅日好手也有6人曾在威力盃亮相，包括張峻瑋、孫易磊。

黃志宜說：「這些成果再次證明威力盃價值，成為小選手成長搖籃，也圓了當年中獎提供善款的威力叔叔與小朋友的共同夢想，讓孩子能毫無顧忌、開開心心打棒球。」

昨開賽首日精彩戲碼連連，新竹縣靠著何宇威的再見安打擊敗地主花蓮紅隊；南投縣單日兩勝、合計狂攻24分，南投新街國小教頭、前中信鯨球星紀俊麟之子紀均叡，對屏東縣之戰擊出本屆大會首轟，也是一支滿貫砲。

紀俊麟選手時代以腳程著稱，被問到兒子的快腿是否遺傳自他，他笑說，在球隊應該還算前段。他說：「有腳程的孩子，上壘後的起跑時機，多半讓他們自己下決定，這也是一種學習跟成長。」

