冬盟》陳思仲3分砲追分 一度燃起爭冠希望

冬盟4強賽午場、晚場都吸引超過2千名觀眾進場。（記者李惠洲攝）

台灣山林遭逆轉

陳思仲8局上敲出3分砲，台灣山林一度追到只落後日本社會人隊1分。（記者李惠洲攝）

只能跟海洋搶季軍

〔記者羅志朋／高雄報導〕冬盟昨進行季後賽，兩支中職代表隊都遭遇「1局爆」，午場台灣海洋在6局下丟4分，最終以2：5不敵日職聯隊，晚場台灣山林在7局下失5分，終場5：7慘遭日本社會人逆轉，今晚6點冠軍戰將由日職聯隊對日本社會人，中午12點台灣山林和台灣海洋爭奪季軍，地點在嘉義市球場。

台灣山林昨7局上張士綸先轟2分砲，8局上陳思仲再敲3分砲，仍難挽頹勢。台灣山林在冬盟例行賽戰績4勝13敗、勝率2成50排名墊底，昨對例行賽榜首的日本社會人，力拚全場仍落敗。

台灣山林總教練彭政閔表示，選手都盡力了，休假還會主動到球場自主訓練，只是能力還需要再提升，這次打冬盟應該知道自己還有哪裡不足，特別是看到同齡的日、韓選手，應該就知道差別在哪裡。

另一戰，日職聯隊先發左投富士大和用117球投6局，被敲4安失2分為非責失拿下勝投，台灣海洋總教練林振賢說，「對方先發投手投到117球，這是我們要去思考的，台灣為了保護投手都愈投愈少，到底是維護投手還是危害投手？這樣要如何培養先發投手？日本投手投超過100球，代表他們練習已投到一定的量，比賽才有辦法這樣投。」

