體育 即時新聞

TPBL》吞求勝心止痛 阿巴西率特攻止敗

2025/12/07 05:30

TPBL》吞求勝心止痛 阿巴西率特攻止敗特攻在阿巴西（左起）、內馬及謝亞軒帶領下，擊退戰神。
（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕帶傷上陣的阿巴西昨攻下本季個人新高21分，外帶7籃板、4助攻，幫助TPBL中信特攻以108：104擊退台北戰神，終結4連敗。

阿巴西帶傷上陣拿下本季個人最高21分。（記者林正堃攝）阿巴西帶傷上陣拿下本季個人最高21分。（記者林正堃攝）

阿巴西今夏回歸，讓特攻爭冠行情大漲，不料他陸續出現大腿、腳踝和手指傷勢，並非處在最好身體狀態，現在只能在每次訓練及賽後努力治療，讓狀況越來越好。

帶傷上陣

貢獻本季新高21分

阿巴西強調，傷勢不會是他表現不佳的藉口，每次上場就是百分之百投入，不能因為自己有傷就不做教練交代的事，一旁的特攻教練莫米爾也說：「他從不抱怨！」

特攻與戰神一路糾纏到最後階段，才靠著阿巴西助攻謝亞軒的三分彈擴大分差，雖然之後謝亞軒、馬可的罰球接連失手，讓比賽一度出現懸念，所幸最終仍擋下對手反撲。

謝亞軒奪18分

罰球失準險翻船

內馬獲得26分，馬克24分、11籃板，雖謝亞軒斬獲18分，但最後10秒兩罰盡墨險些釀禍，他賽後也不好意思地說，「罰球真的要回去好好加強！」

戰神得分王洛夫頓缺陣，基德24分最佳，威力斯23分、10籃板，雷蒙恩寫下生涯新高22分，但戰神失分再度破百，實在很難贏球，教練許皓程也強調防守是需要加強的地方，週日還有一場比賽要打，他也提醒子弟兵忘卻這場失利繼續拚。

