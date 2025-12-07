自由電子報
TPBL》莊博元完美示範 0得分扮雲豹功臣

2025/12/07 05:30

雲豹莊博元被封為贏球功臣。（TPBL提供）雲豹莊博元被封為贏球功臣。（TPBL提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕最多領先19分的桃園雲豹昨在決勝節險些被逆轉，最後靠著莊博元決勝時刻搶下重要籃板，助攻高錦瑋命中重要三分彈，終場以96：94擋下新竹攻城獅的反撲，奪得3連勝，戰績9勝1負穩居TPBL聯盟龍頭。

雲豹決勝節進攻當機，讓攻城獅靠著劉丞勳、德魯、盧冠軒連續得分，開啟一波24：8的猛攻，追至1分差，比賽也出現懸念。不過，進攻手感欠佳的莊博元最後時刻奮力抓下進攻籃板，在剩下1分12秒傳給高錦瑋投進擴大分差的三分彈，攻城獅洋將德魯的絕殺三分球未果，勝負就此定調。

高錦瑋全場攻下16分，外帶5次助攻、4次抄截，但他力讚莊博元才是功臣，因為他不論訓練或比賽都在防守下足苦功，努力為球隊製造進攻機會，「其實這場我的出手感覺不太好，但只要是空檔，我就會保持信心出手。」莊博元昨3投盡墨沒有得分，他說：「因為這場投不進，所以想著用其他方法幫助球隊。」

雲豹教練羅德爾表示，「第4節我們的組織失序，最終還是靠團隊努力一起拿下這場勝利。」雲豹洋將迪亞洛拿下20分，克羅馬斬獲16分、9助攻、7籃板，林信寬和米勒各有15分。

攻城獅在高國豪因場外糾紛遭聯盟禁賽後，頓失本土重要戰力，德魯貢獻20分，劉丞勳進帳16分，盧冠軒15分，提傑10分，球隊吞下3連敗。

