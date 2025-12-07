東超》國王精神領袖閃退 杰倫接手馴野馬

國王洋將杰倫初登場就貢獻全場最高35分。 （新北國王提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕新北國王洋將桑尼昨在東亞超級籃球聯賽只打了56秒就受傷被抬出場，杰倫、沃許本帶著桑尼的「硬漢精神」持續作戰，並聯手斬獲65分，率國王以109：94大勝蒙古烏蘭巴托野馬，報了上次輸球的一箭之仇，也保有晉級機會。

桑尼只打56秒傷退

37歲的桑尼是國王精神領袖，他首節在一次切入後，左膝疑似扭傷當場倒地，被擔架抬出場後直接送醫進行詳細檢查，但球團尚未透露他的傷勢狀況。

請繼續往下閱讀...

約旦國家隊的歸化球員杰倫，披上國王戰袍初登場就令人驚豔，他全場18投12中，包括2顆三分球、9罰全進，斬獲35分、4籃板、3助攻。他表示，開賽少了桑尼，對球隊是很大的打擊，也讓大家更有動力，「我們每個人都更積極，努力把這場比賽拿下。」

沃許本繳出30分、10籃板，他在1次暴扣後用手比出桑尼的背號「31號」，象徵為這位好隊友而戰。世界盃資格賽連兩場得分繳白卷的林書緯，重拾身手，進帳23分外帶7個籃板、4次助攻。他坦言，贏球固然開心，但也對桑尼的傷勢感到擔心。

國王賞給野馬首敗後，目前在東超戰績3勝2敗，暫居C組第2，下一場將在明年2月4日對陣日本東京電擊，仍須全力求勝，才有機會晉級最後6強。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法