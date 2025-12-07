杜蘭特射日 達標3.1萬分里程碑

杜蘭特達成生涯3萬1000分。 （美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「SGA」吉爾吉斯亞歷山大昨豪奪33分，率衛冕軍雷霆以132：111痛宰獨行俠，寫下14連勝，戰績持續笑傲全聯盟。

SGA出賽29分鐘，12投10中、12罰11中，另有5籃板、6助攻，助地主斬斷獨行俠3連勝，也締造連95場至少20分的紀錄，朝傳奇球星張伯倫1961至1963年創下的連126場20分的障礙邁進，他說：「我只是努力訓練，找到適合的高效率打法，然後不斷嘗試。就算對手限制一種攻擊模式，還能有更多應對反制。」

請繼續往下閱讀...

隊友威廉斯也盛讚SGA幾乎無死角的穩定得分，「這些數據真的很瘋狂，但看到他夏天如何苦練，總是逼著自己突破極限，我就不會感到驚訝。」

37歲的杜蘭特昨在主場攻下28分，也是聯盟史上第8位達成生涯3萬1000分，率火箭以117：98射下太陽，戰績更超越湖人躍居西部第2。KD以1141場完成這項里程碑，追平詹姆斯並列史上第3快達成，僅次於喬丹的1011場及張伯倫的1015場，他有感而發的說，「這趟旅程不容易，努力追上這些英雄偶像，是推動我持續前進的能量。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法