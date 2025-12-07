自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

國家奧會新陣容 女性比例升至24%

2025/12/07 05:30

蔡家福（中）高票當選中華奧會主席，陳美燕（左）則成為史上首位女性副主席。（記者梁偉銘攝）蔡家福（中）高票當選中華奧會主席，陳美燕（左）則成為史上首位女性副主席。（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕中華奧會主席昨日改選，同額競選的現任副主席蔡家福在76張選票中拿到75票，順利當選第14屆主席，台灣師大教授陳美燕則成為史上首位女性副主席。執行委員候選人中唯一現役運動員舉重女將郭婞淳同樣上榜。

蔡家福高票當選主席

現任中華奧會主席林鴻道連3屆期滿，69歲的蔡家福政商關係良好，獲得體壇各界支持，不但成為唯一候選人，也以高得票率出線，明年元旦將展開4年任期；其餘6名副主席當選人，包括陳建平、張煥禎、廖裕輝、陳士魁，及首度當選的陳美燕、王景成。

蔡家福表示，中華奧會重視國際奧會倡議的性別平權，不但選出首位女性副主席陳美燕，另外25名執行委員也有6名女性，包括奧運名將陳怡安與郭婞淳等，女性比例已從上屆8.7%大幅上升至24%，77位委員也有20位是女性。

「以運動員為核心，透過賽事來凝聚人民情感。」蔡家福強調，中華奧會身為台灣在國際體壇重要窗口，將響應政府「用運動壯大台灣」政策，持續推動全民與競技運動發展，期許明年初米蘭-科爾蒂納冬季奧運、9月名古屋亞運等重要國際賽事爭取佳績，「我們會做好後勤，協助選手全力以赴。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中