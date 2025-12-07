國家奧會新陣容 女性比例升至24%

蔡家福（中）高票當選中華奧會主席，陳美燕（左）則成為史上首位女性副主席。（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕中華奧會主席昨日改選，同額競選的現任副主席蔡家福在76張選票中拿到75票，順利當選第14屆主席，台灣師大教授陳美燕則成為史上首位女性副主席。執行委員候選人中唯一現役運動員舉重女將郭婞淳同樣上榜。

蔡家福高票當選主席

現任中華奧會主席林鴻道連3屆期滿，69歲的蔡家福政商關係良好，獲得體壇各界支持，不但成為唯一候選人，也以高得票率出線，明年元旦將展開4年任期；其餘6名副主席當選人，包括陳建平、張煥禎、廖裕輝、陳士魁，及首度當選的陳美燕、王景成。

蔡家福表示，中華奧會重視國際奧會倡議的性別平權，不但選出首位女性副主席陳美燕，另外25名執行委員也有6名女性，包括奧運名將陳怡安與郭婞淳等，女性比例已從上屆8.7%大幅上升至24%，77位委員也有20位是女性。

「以運動員為核心，透過賽事來凝聚人民情感。」蔡家福強調，中華奧會身為台灣在國際體壇重要窗口，將響應政府「用運動壯大台灣」政策，持續推動全民與競技運動發展，期許明年初米蘭-科爾蒂納冬季奧運、9月名古屋亞運等重要國際賽事爭取佳績，「我們會做好後勤，協助選手全力以赴。」

