體育 即時新聞

TPBL》延長戰線「威」猛 戰神30失誤照贏

2025/12/08 05:30

戰神洋將威力斯延長賽包辦7分，率球隊擊退前來踢館的海神。（記者陳志曲攝）戰神洋將威力斯延長賽包辦7分，率球隊擊退前來踢館的海神。（記者陳志曲攝）

錢肯尼逼出延長賽

戰神洋將錢肯尼（中）投進追平分，逼出延長賽。（記者陳志曲攝）戰神洋將錢肯尼（中）投進追平分，逼出延長賽。（記者陳志曲攝）

威力斯包辦7分奪勝

〔記者粘藐云／台北報導〕台北台新戰神昨和高雄海神一路廝殺進延長賽，最終戰神在洋將威力斯延長賽包辦7分、全場轟進39分、20籃板帶領下，以96：91收下勝利，上週在主場3戰取得2勝1負。

戰神和海神一路拉鋸多次互換領先，海神在末節還剩4分半鐘時，一度取得6分領先，但這優勢維持沒多久又被戰神趕上，錢肯尼在終場前32秒投進追平分，雙方戰成83平，而布里茲克最後一擊失手，讓對手逼出延長賽。進入延長賽，昨狀況火燙的威力斯一人殺進殺出，最後37秒時飆進重要三分球、包辦7分，成為贏球功臣。

戰神此仗團隊命中率47.3%，除了威力斯，基德貢獻22分、6籃板，丁聖儒拿下12分、9助攻，但全隊竟出現30次失誤。總教練許皓程說：「這是我們這週第3場比賽，幾個球員打到後面已經抽筋，我也為我們球員感到驕傲跟高興，奮戰到延長賽 ，但還是要繼續修正失誤的問題。」至於剛打完世界盃資格賽的國手雷蒙恩昨5投0中、沒有得分，僅貢獻3籃板，許皓程也為他說話，「他只是身體比較疲勞一點，以他的個性肯定是每顆球都很認真去拚搶。」

這季戰績敬陪末座的海神，近期洋將陣容做出調整，先前加入的烏克蘭好手布里茲克此仗貢獻全隊最高31分、13籃板、8助攻，至於昨迎來加入海神首戰的克力斯則貢獻23分、8籃板。克羅埃西亞大前鋒「KK」克力斯過去曾效力中信特攻，他透露，已加入球隊約兩週，整體都還算適應，目前球隊也正在往好的方向前進。

海神命中率僅37.6%

失誤也達22次

不過，海神此仗團隊命中率不盡理想僅37.6%，同時出現22次失誤，這令主帥費雪有些不滿，「對於球迷而言，這是很刺激的比賽，但真的打得不好，出現很多失誤，助攻20次、失誤22次，這比例不對。 」

