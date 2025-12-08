自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

斜槓袋棍球星 首度先發超「勇」

2025/12/08 05:30

從袋棍球轉戰NBA的斯賓塞，生涯首度先發就幫助勇士止敗。（路透）從袋棍球轉戰NBA的斯賓塞，生涯首度先發就幫助勇士止敗。（路透）

斯賓塞砍19分

助勇士止敗

〔記者梁偉銘／綜合報導〕身為美國大學袋棍球傳奇球星，斯賓塞昨於傷兵滿營的勇士扮演奇兵，NBA生涯首度先發就拚出新高19分，率隊99：94擊敗地主騎士，終止2連敗更贏得教練和隊友高度肯定。

勇士當家射手柯瑞、「士官長」巴特勒、D.格林等6人因傷休兵，頂上主力控衛的斯賓塞天助自助，不但三分彈4投3中全隊火力最猛，而且多達12分在決勝第4節拿下，甚至還傳出技冠全場7次助攻，力助客軍擋住騎士反撲，也終結跨季對戰4連敗，賽後29歲的斯賓塞謙稱，贏球全靠團隊合作，「這是10人上陣都有貢獻的結果，雖然騎士連續出賽，或許讓我們佔有一點優勢，但防守端確實限制對方發揮，我對大家的努力感到驕傲。」

斯賓塞曾是美國袋棍球職業聯盟PLL選秀狀元，卻毅然選擇挑戰NBA殿堂，連續第3個賽季在勇士陣容邊緣徘徊， 終於逐漸熬出頭，也證明跨界奮鬥的天賦與實力，總帥柯爾盛讚：「他的投籃進步很多，另個關鍵是，教練終於意識到這傢伙就是個狠角色！他是競爭者，熱愛比賽也享受其中，隊友們願意並肩作戰，你總是樂見這種故事。」替補攻下14分的勇士巴西前鋒桑托斯也笑說：「他真的就是狠角色！」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中