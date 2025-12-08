斜槓袋棍球星 首度先發超「勇」

從袋棍球轉戰NBA的斯賓塞，生涯首度先發就幫助勇士止敗。（路透）

斯賓塞砍19分

助勇士止敗

〔記者梁偉銘／綜合報導〕身為美國大學袋棍球傳奇球星，斯賓塞昨於傷兵滿營的勇士扮演奇兵，NBA生涯首度先發就拚出新高19分，率隊99：94擊敗地主騎士，終止2連敗更贏得教練和隊友高度肯定。

勇士當家射手柯瑞、「士官長」巴特勒、D.格林等6人因傷休兵，頂上主力控衛的斯賓塞天助自助，不但三分彈4投3中全隊火力最猛，而且多達12分在決勝第4節拿下，甚至還傳出技冠全場7次助攻，力助客軍擋住騎士反撲，也終結跨季對戰4連敗，賽後29歲的斯賓塞謙稱，贏球全靠團隊合作，「這是10人上陣都有貢獻的結果，雖然騎士連續出賽，或許讓我們佔有一點優勢，但防守端確實限制對方發揮，我對大家的努力感到驕傲。」

斯賓塞曾是美國袋棍球職業聯盟PLL選秀狀元，卻毅然選擇挑戰NBA殿堂，連續第3個賽季在勇士陣容邊緣徘徊， 終於逐漸熬出頭，也證明跨界奮鬥的天賦與實力，總帥柯爾盛讚：「他的投籃進步很多，另個關鍵是，教練終於意識到這傢伙就是個狠角色！他是競爭者，熱愛比賽也享受其中，隊友們願意並肩作戰，你總是樂見這種故事。」替補攻下14分的勇士巴西前鋒桑托斯也笑說：「他真的就是狠角色！」

