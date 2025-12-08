冬盟》業餘扳倒職業 日社會人3度奪冠

台灣山林以5：4逆轉，氣走台灣海洋拿下季軍。

（中職提供）

〔記者羅志朋／嘉義報導〕亞洲冬季棒球聯盟昨冠軍戰，日本社會人在8局下一輪猛攻灌進4分，最終就以5：2扳倒日職聯隊勇奪隊史第3冠，另一戰台灣山林在9局上添得3分，終場以5：4氣走台灣海洋拿下季軍。

盧孟揚季軍戰先發5.1局，僅被敲出1支安打。（中職提供）

逆轉台灣海洋

日本社會人扳倒日職聯隊，勇奪隊史第3冠。（中職提供）

台灣山林拿下季軍

日本社會人自2017年至今，連續6屆組隊來台征戰冬盟，其中5次打進冠軍戰共奪3冠，即使是業餘選手，實力卻不遜於職業球員，總教練川口朋保表示，日本社會人常打短期盃賽，所以每一個Play都全力以赴，因為短期比賽每一球都很重要，所以他們在冬盟能發揮得不錯。

台灣山林總教練彭政閔認為，日本社會人選手自主性很強，在場上知道什麼情況該做什麼事，觀念和執行力不錯，看他們打者揮棒和訓練方式，沒有過去日式傳統的樣子。

打擊全力揮擊

社會人本屆〇短打

這屆冬盟日本社會人完全沒嘗試短打，反觀台灣山林嘗試30次短打只成功6次，川口朋保說，他的執教風格是攻擊、攻擊再攻擊，冬盟從沒下過短打戰術，即使無人出局一、二壘有人，擊出雙殺打也沒關係，下一棒打者再想辦法把分數打回來就好了。

川口朋保指出，這幾年日本棒球強調提升身體強度，打擊全力揮擊，這是受到大谷翔平強力攻擊的觀念影響，不再頻繁使用短打推進戰術，深深影響日本球界。

川口朋保執掌日本業餘成棒國家隊兵符滿3年，曾領軍征戰亞錦賽和U23世界盃，明年帶兵打完名古屋亞運後卸任，這3大國際賽日本都以社會人球員為主體組軍，他說，透過每年來台打冬盟賽事，讓社會人教練和選手都有成長磨練的機會，並適應高強度的短期比賽，有助於銜接國際賽，冬盟對他們幫助很大。

