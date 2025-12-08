自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

冬盟》業餘扳倒職業 日社會人3度奪冠

2025/12/08 05:30

冬盟》業餘扳倒職業 日社會人3度奪冠台灣山林以5：4逆轉，氣走台灣海洋拿下季軍。
（中職提供）

〔記者羅志朋／嘉義報導〕亞洲冬季棒球聯盟昨冠軍戰，日本社會人在8局下一輪猛攻灌進4分，最終就以5：2扳倒日職聯隊勇奪隊史第3冠，另一戰台灣山林在9局上添得3分，終場以5：4氣走台灣海洋拿下季軍。

盧孟揚季軍戰先發5.1局，僅被敲出1支安打。（中職提供）盧孟揚季軍戰先發5.1局，僅被敲出1支安打。（中職提供）

逆轉台灣海洋

日本社會人扳倒日職聯隊，勇奪隊史第3冠。（中職提供）日本社會人扳倒日職聯隊，勇奪隊史第3冠。（中職提供）

台灣山林拿下季軍

日本社會人自2017年至今，連續6屆組隊來台征戰冬盟，其中5次打進冠軍戰共奪3冠，即使是業餘選手，實力卻不遜於職業球員，總教練川口朋保表示，日本社會人常打短期盃賽，所以每一個Play都全力以赴，因為短期比賽每一球都很重要，所以他們在冬盟能發揮得不錯。

台灣山林總教練彭政閔認為，日本社會人選手自主性很強，在場上知道什麼情況該做什麼事，觀念和執行力不錯，看他們打者揮棒和訓練方式，沒有過去日式傳統的樣子。

打擊全力揮擊

社會人本屆〇短打

這屆冬盟日本社會人完全沒嘗試短打，反觀台灣山林嘗試30次短打只成功6次，川口朋保說，他的執教風格是攻擊、攻擊再攻擊，冬盟從沒下過短打戰術，即使無人出局一、二壘有人，擊出雙殺打也沒關係，下一棒打者再想辦法把分數打回來就好了。

川口朋保指出，這幾年日本棒球強調提升身體強度，打擊全力揮擊，這是受到大谷翔平強力攻擊的觀念影響，不再頻繁使用短打推進戰術，深深影響日本球界。

川口朋保執掌日本業餘成棒國家隊兵符滿3年，曾領軍征戰亞錦賽和U23世界盃，明年帶兵打完名古屋亞運後卸任，這3大國際賽日本都以社會人球員為主體組軍，他說，透過每年來台打冬盟賽事，讓社會人教練和選手都有成長磨練的機會，並適應高強度的短期比賽，有助於銜接國際賽，冬盟對他們幫助很大。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中