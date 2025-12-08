自由電子報
體育 即時新聞

知道半路改練捕手的難 林吳晉瑋要向林岱安看齊

2025/12/08 05:30

林吳晉瑋表示，應該很多捕手都想向岱安學長學習，「我也想跟他一樣那麼厲害。」 （中職提供）林吳晉瑋表示，應該很多捕手都想向岱安學長學習，「我也想跟他一樣那麼厲害。」 （中職提供）

〔記者羅志朋／嘉義報導〕同為內野底、18歲才練捕手、曾在冬盟歷練，又都拿過U18世界冠軍，林吳晉瑋和林岱安有許多相似之處，看到林岱安以7年大約轉戰悍將，林吳說，「學長也是後來才改練捕手，又拿過金手套，真的很崇拜。」

打冬盟練經驗

自認成熟度還不夠

身為唯一綠島出身的職棒球員，林吳透露，少棒曾蹲捕，升上青少棒陽介仁教練認為蹲捕會埋沒天分，要他改守一、三壘，穀保家商畢業進職棒在彭政閔建議下轉捕手，明年將邁入第6年，「很難，一開始常失誤，後來才慢慢變好，這次打冬盟可以藉比賽讓我累積經驗和臨場反應，畢竟成熟度還不夠。」

崇拜學長

「也想跟他一樣厲害」

走過類似的路，林吳十分清楚林岱安從內野轉捕手有多麼困難，「蹲捕有太多東西要學了，而且打擊和守備又不能互相影響，這很困難，應該很多捕手都想向岱安學長學習，我也想跟他一樣那麼厲害。」

以統一獅雙捕做比較，林吳說，陳重羽是進攻型捕手，林岱安屬守備型捕手，林岱安蹲捕機靈，敏銳度很好，反應超快，蹲捕各項技能都滿高分，充分展現老將價值，相信到悍將能帶給球隊很大幫助。

進入中職才練捕的林吳生涯在一軍蹲捕76場其中37場先發，總計蹲354局有1次失誤，守備率0.996，盜壘阻殺率0.414，另有5次捕逸，打擊率0.215。

