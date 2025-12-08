自由電子報
體育 即時新聞

閃耀本壘指揮塔 林岱安讓捕手價值躍升

2025/12/08 05:30

33歲的捕手林岱安風光跳槽富邦悍將，是否一舉帶動轉練捕手的風潮將是觀察焦點。 （資料照，富邦悍將提供）33歲的捕手林岱安風光跳槽富邦悍將，是否一舉帶動轉練捕手的風潮將是觀察焦點。 （資料照，富邦悍將提供）

33歲的捕手林岱安風光跳槽富邦悍將，過去總是吃力不討好的苦力角色，從去年林家正在12強賽神捕威力助攻奪冠，到林岱安FA後拿到中職捕手最高總值5600萬附帶教練約的7年大合約，本壘戲棚蹲久終將被看見，高薪捕手不只是「價格」翻倍，更是「價值」躍升，是否一舉帶動轉練捕手的風潮可再觀察。

不論各國職棒，很少見職棒再轉練捕手而成功的案例，即使如林岱安進入成棒階段後才專攻捕手也是鳳毛麟角，中信兄弟的陳俊秀青棒階段是強投，旅美後為了和身材魁武的老外搶一席之地，陳俊秀憑藉自身強大臂力和打擊爆發力，小聯盟階段也嘗試改練捕手，但回台進中職後就不再蹲捕。

不論是投手或野手轉練，都很難長期承擔捕手勞心又勞力的重擔，尤其是年紀漸長、傷病纏身，有機會就轉行發展；較常見的反倒是從捕手轉野（投）手的案例，樂天桃猿的廖健富和味全龍的吉力吉撈．鞏冠近來相繼轉往一壘發展，都是現在進行式。

投捕雙修的二刀流在三級棒球較常見，但進入成棒、甚至分工精細的職棒，就很難換位成功，林岱安除了成為第二位FA轉隊成功的中職捕手，透過他的故事，也大大提升捕手在球隊的位階，讓「本壘指揮塔」閃耀，成為未來打棒球的孩子，有志奔向的目標。

（記者黃照敦）

