體育 即時新聞

12強熱延燒威力盃 林家正、陳傑憲成偶像

2025/12/08 05:30

南投縣黃皓男。（記者林宥辰攝）南投縣黃皓男。（記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／花蓮報導〕第13屆台彩威力盃昨早上進行完預賽，下午複賽打完後8強出爐，戰況熱烈。去年世界棒球12強，台灣隊奪冠剛過一週年不久，熱潮仍影響著少棒界，不少小球員偶像目標，就是這些台灣英雄。

台中市陳子嘉。（記者林宥辰攝）台中市陳子嘉。（記者林宥辰攝）

火力凶猛的南投縣，昨遭遇台南市一度陷入落後，派上速球投手黃皓男避免再失分，並等到逆轉契機，8:2晉級。

黃皓男愛蹲捕

欣賞林家正引導力

黃皓男主要守位是捕手，擔任投手時球速也快，總教練紀俊麟說：「之前他練投，球速超過120公里，擔任捕手時，傳球動作快、臂力好，對於對方跑者有一定嚇阻力，對方盜壘機率就低。他在我們這裡有空間穩定的多方成長，未來哪一邊有優勢，就交給之後的教練判斷決定。」

雖然自知球速比同儕快，黃皓男還是比較喜歡當捕手，他的偶像跟學習的目標，是12強擔任台灣隊主戰捕手的旅美好手林家正。黃皓男說：「因為他的引導能力很好。」

台中市昨6:5驚險擊敗新北市，陳子嘉投打兩端都是關鍵，他後援2局失1分、5局上的勝利打點安打，幫自己進帳勝投。

社區轉科班

陳子嘉最愛台灣隊長

台中市教頭劉睿成透露，陳子嘉原本打社區少棒，該隊教練推薦下才報考大仁國小，「練習短短5個月進步很多，很不簡單。他本來在社區少棒隊就是投手，有一定的協調性，打擊則還要再加油。」

陳子嘉說，因為哥哥先打球，他在幼兒園大班時也跟著開始接觸棒球，因為升上國中還想繼續打，才決定報考大仁國小棒球隊，父母也很支持他。陳子嘉透露，自己的偶像是統一獅球星、台灣隊長陳傑憲，「12強的時候他打全壘打，很帥。」

