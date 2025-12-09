自由電子報
中職》富邦補強無極限 王維中當悍將?

2025/12/09 05:30

市場傳出，富邦還有意延攬今年季後遭味全龍放在保留名單外的左投王維中。（資料照）市場傳出，富邦還有意延攬今年季後遭味全龍放在保留名單外的左投王維中。（資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕富邦悍將今年季後不但進行大幅人事異動，又相繼宣布網羅林岱安、林書逸等戰力，如今市場傳出，富邦還有意延攬今年季後遭味全龍放在保留名單外的左投王維中，若成真，將讓王維中和江少慶兩大話題投手在悍將「夢幻連線」。

32歲右投江少慶，和富邦球團簽下的4.5年總值6120萬合約也將到期。（資料照）32歲右投江少慶，和富邦球團簽下的4.5年總值6120萬合約也將到期。（資料照）

與江少慶兩大話題投手

夢幻連線

富邦明年球季將由日籍教頭後藤光尊領軍，棒球事務則由執行副領隊林威助主導，從日前宣布以7年合約網羅自由市場捕手林岱安，再到昨公布簽下外野手林書逸，都可看出富邦打造「新悍將」的決心。富邦還將持續補強，王維中就在藍圖內，球團也表示，若有確定名單將陸續對外公布。

味全龍也有意簽回

持續洽談

33歲的王維中是2020年季中選秀味全龍狀元，並簽下5年又3個月總值約208萬美元合約，平均月薪約3.3萬美元（約台幣百萬），他在龍隊累計出賽122場繳出15勝26敗、26中繼成功和3.64防禦率，今年季後放在60人名單外，除龍隊有意簽回並持續洽談，也吸引複數球團開價延攬，其中就包括悍將。

王維中上月初自費赴美國Tread Athletics訓練中心自主訓練，和巨人投手鄧愷威是同一家，他從去年在巨人防禦率破9，到今年繳出2勝4敗、防禦率6.37，也成為王維中學習樣本。由於王維中被置於名單外，新球季月薪不受最大降幅3成的中職規定，因此月薪從百萬砍半來談，是可預期的球團出價方向，但他其實除了今年防禦率偏高，前4年有兩季單季局數吃到百局以上，若季後找對訓練方法，明年仍是一大戰力。

至於在2020年成為悍將狀元的32歲右投江少慶，和球團簽下的4.5年總值6120萬合約也將到期，平均月薪113.3萬比王維中更高，若兩人同時找回身手，又順利在悍將合體，明年的「北方王者」值得期待。

