中職》2年約上看120萬美元 桃猿續留威能帝

〔記者徐正揚／台北報導〕歷經總教練古久保健二被卸任、本土王牌投手黃子鵬行使自由球員轉隊台鋼雄鷹、史詩級災難記者會的數次風波後，樂天桃猿終於出現過去1個月來的第1個正向訊息，球團宣布與今年包辦年度MVP、台灣大賽MVP的王牌投手威能帝續約2年，並持續洽談另1位主力洋投魔神樂。這紙新約附帶激勵獎金，據悉總值上看120萬美元。

奪冠後 球團首次正向訊息

威能帝於2023年下半季加盟樂天，當時月薪不到3萬美元，2024-25年陸續調升，今年以15勝2敗、防禦率2.01交出在中職最佳球季，先發26場、投170局都是本季投手最多，不僅拿下年度勝投、奪三振雙冠王與最佳九人投手，還成為中職史上包辦雙料MVP的第4人，季後比照中職頂級洋投行情，尋求年薪60萬美元的複數年合約，傳出中信兄弟、韓職球隊都有意爭取。

留下聯盟頂級投手

續談魔神樂

樂天副領隊礒江厚綺指出，威能帝是球隊不可或缺的先發戰力，由於他很有意願再為樂天效力，球團在球季結束後立即展開洽談，提出展現誠意的合約並於日前達成共識，很高興能夠留下這位聯盟頂級投手；至於魔神樂，球團與經紀公司一直保持聯繫，波賽樂、凱樂也都在觀察。威能帝表示，非常開心能夠回到台灣，期待能為球隊完成二連霸。

