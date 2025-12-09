中職》林書逸轉戰悍將 與助總續前緣

林書逸加盟悍將，為明年外野戰力增加可用之兵。（富邦悍將提供）

〔記者徐正揚、倪婉君／台北報導〕繼上週從自由球員市場成功網羅前統一獅捕手林岱安後，富邦悍將昨又宣布，簽下季後未被中信兄弟放入60人契約保留名單的32歲外野手林書逸，球團表示，補強作業仍在持續進行。林書逸透過所屬經紀公司表示，有這次機會可以再次挑戰自己，會努力拿出應有的水準，不讓所有支持他的人失望。

林書逸有9年一軍資歷，2022年以出賽85場、打擊率0.293、安打80支、27分打點、10次盜壘交出生涯最佳球季，當時中信總教練正是現任富邦執行副領隊林威助，今年季後雖被放在保留名單外，不只母隊中信有意簽回，富邦與台鋼雄鷹都出手爭取，他基於出賽空間較大等因素考量選擇富邦，他表示，非常感謝中信這些年的照顧，也感謝台鋼球團提供優異的條件。

請繼續往下閱讀...

富邦本季外野手打擊率0.238、上壘率0.299、安打298支、打點100分、盜壘14次、被三振338次都是各隊最差，現役球員僅王勝偉、賴鴻誠、李宗賢有台灣大賽經驗，本季出賽超過70場的4位外野手僅申皓瑋的一軍資歷超過5年，即便林書逸近3年在一軍合計出賽才37場，不論資歷與季後賽經驗仍能帶給富邦幫助。

考量出賽空間較大

婉拒台鋼

林書逸雖於2022年中信奪冠後的封王訪問大喊「我不要去台鋼」，台鋼仍在他被戰力外後的第一時間就開出合約，領隊劉東洋大方表示，沒想到台鋼已經慢慢成長到，球員在評估出賽機會時，覺得去了會沒有空間的球隊，「感覺就少了那麼一點緣份，相信他去富邦，在他的第二階段職涯也會有好的發展，就祝福他。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法