中職》林岱安離隊 林岳平已擬3備胎

〔記者吳清正／台北報導〕原統一獅捕手林岱安行使自由球員轉投富邦悍將後，明年捕手將以陳重羽為主，22歲的張翔被期許分擔更多捕手工作。獅隊總教練林岳平表示，張翔的膝蓋傷勢復元順利，可以趕上明年春訓，21歲的余羿賢則是開季的捕手備案。

陳重羽主力

張翔、余羿賢備案

張翔從小就是捕手資優生，曾是U12世界盃和LLB世界青少棒賽台灣戰主戰捕手，也曾入選2020年U18培訓隊。2021年張翔獲得統一第2指名，2023年首度上一軍，今年7月底上一軍，只出賽2場，7月23日因為擋球造成膝蓋內側韌帶損傷，雖然沒有傷到十字韌帶和半月板，仍然整季報銷。

林岳平表示，張翔的傷勢復元進度一直很順利，秋訓以來都在重建肌力和體能，以目前的進度，趕上春訓沒有問題。

除了張翔，柯育民也是之前被提到分擔捕手工作的人選，不過，柯育民上個月入伍，明年3月退伍後需要延長春訓，林岳平表示，開季會以余羿賢做為備案。余羿賢是2023年第4指名，還沒有上過一軍，今年首度參加冬盟，出賽10場打擊0.200，守備率0.909。

林岳平也透露，去年左膝前十字韌帶撕裂、今年左膝半月板破裂的內野手林靖凱，雖然連兩年大傷，但可趕上春訓。

