體育 即時新聞

台彩威力盃》宜蘭4國小聯隊 闖4強

2025/12/09 05:30

宜蘭縣首次以聯隊之姿打威力盃，隊史第2度闖進4強。（記者林宥辰攝）宜蘭縣首次以聯隊之姿打威力盃，隊史第2度闖進4強。（記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／花蓮報導〕宜蘭縣基層棒運近年屢創佳績，繼羅東高工青棒隊於黑豹旗拿下亞軍、三星國小與竹林國小在關懷盃硬式組爭霸後，宜蘭縣聯隊也在昨天闖進台彩威力盃少棒賽4強，雖於4強戰6:10敗給強敵桃園市，仍有機會爭取隊史最佳成績。

台北市遭改判本壘再見出局，全隊不甘心淚水。（記者林宥辰攝）台北市遭改判本壘再見出局，全隊不甘心淚水。（記者林宥辰攝）

一個人走不遠

大家一起走更遠

宜蘭縣這次以竹林國小為主體，搭配三星、寒溪和內城國小，組成聯隊。總教練王淦緯說：「我們第一次組聯隊參加，也是第2次打進4強，希望全體選手一起締造紀錄。」王淦緯也說，近幾年縣內棒運有改變，三級棒球整合，「一個人走不遠，大家一起走才能走更遠。」

宜蘭棒力再起

三級棒球屢創佳績

自中道中學青棒於2019年解散後，一度重挫宜蘭棒運。如今，宜蘭縣內三級棒球屢創佳績。王淦緯說：「縣內老一輩教練退休後，年輕教練們共同努力，希望打出自己球風，也努力用心在自己學校深耕。」他也提到，棒委會持續給予鼓勵，而羅東高工打出成績，也讓在地孩子更有安定感，能放心在縣內發展。

桃市、投縣今爭冠

宜、竹搶季軍

桃園市資深教頭李政達對宜蘭縣表現也肅然起敬。「直到明年的選拔賽，他們也會是可敬對手。其實對每個縣市都不容大意，實力拉近是好事，代表台灣基層棒球發展越來越好。」

今天冠軍戰的對戰組合，是桃園市和南投縣，宜蘭縣則要和新竹縣爭季軍。南投縣由新街國小為主體組成聯軍，團隊本屆累積4轟，包括昨天田司恩對新竹縣首局首打席全壘打；桃園市昨則有李星廷8強賽對台北市擊出3分砲。南投縣總教練紀俊麟說，把孩子們帶到冠軍戰，接下來就放手給他們發揮，享受比賽。

昨中繼有功的桃園市投手林恩，坦言今天平常心；開轟的李星廷則說：「應該會緊張吧，希望不要被三振。」

