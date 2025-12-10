網羅曾仁和 味全龍勝券在握

味全龍有機會網羅曾仁和，補強土投陣容。（資料照）

有望與黃暐傑

曾仁和有機會與同樣打過大聯盟的黃暐傑（見圖），一起厚實龍隊先發土投深度。（資料照）

補強先發土投

〔記者倪婉君／台北報導〕「龍之子」徐若熙確定旅日後，味全龍在本土投手環節進行補強，據本報掌握，龍隊有望延攬31歲右投曾仁和，期盼他能找回過往身手，和同具大聯盟資歷的黃暐傑一起厚實先發土投深度。

徐若熙本季為龍隊貢獻19場先發，在下週可望正式宣布他轉戰軟銀鷹之際，龍隊也要為土投深度進行補強，除了今年季中以月薪50萬加盟的黃暐傑，明年有望加入先發輪值，球團也持續在各隊保留名單外尋覓可用之兵，其中今年季後未獲樂天桃猿保留的曾仁和，就在龍隊的雷達內。

程序還在走 未最終定案

儘管樂天無意簽回，曾仁和據悉仍獲得兩隊開價，最後由龍隊勝出，但因相關程序尚未完成，目前仍未最終定案。對於是否網羅曾仁和，龍隊領隊丁仲緯昨表示：「球團針對明年戰力補強方向，持續針對各種可能性進行評估，若確定會對外說明。」

曾仁和在2013年以簽約金170萬美元加盟小熊，至今仍是台灣旅外第4高紀錄，他也在2017年9月成為史上第14位升上大聯盟的台灣投手，2021年參與中職季中選秀，雖在第3輪才被樂天桃猿挑走，但當時以平均月薪40萬的1.5年合約加盟，仍有一定身價。曾仁和在2022年繳出7勝2敗、防禦率2.48，是他在桃猿5季的代表作，去年季前更簽下月薪57萬的2年合約，但受到右手肘韌帶撕裂等傷勢影響表現，也讓他季後被放在60人名單外。

投教納瓦洛 擅控管球數

龍隊本季戰績落居年度第5，教練團進行大幅改組，預計下週公布，其中一軍投手教練找來曾在2020年助統一獅奪冠的納瓦洛，他在大聯盟共拿下116勝，在台執教的投手調度也獲好評，包括投手的出賽數和球數都控管得宜，對曾仁和這類具傷痛史的投手使用法，應該也有一套。

