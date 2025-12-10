自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

追隨郭泰源、曹竣崵》徐若熙王牌18號 日職台將第3人

2025/12/10 05:30

日刊體育報導，軟銀將給徐若熙象徵陣中王牌投手的18號球衣。（資料照）日刊體育報導，軟銀將給徐若熙象徵陣中王牌投手的18號球衣。（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕根據日刊體育報導，軟銀將於12月中正式宣布徐若熙加盟，並給予象徵王牌投手的18號球衣。徐若熙將是明年日職唯一穿18號的外籍球員，也是繼郭泰源和曹竣崵，日職史上第3位穿18號的台灣選手。

不輕易給18號

日職6隊為空號

日職球隊不輕易給球員18號球衣，必須有實績或潛力深受肯定的投手才有機會穿，若表現不如預期，也可能很快就更換背號，目前除了軟銀，巨人、中日、羅德、樂天和西武的18號也是空號。

徐若熙將是軟銀隊（含前身大榮、南海）89年隊史上，第17個穿18號球衣的投手，第1個丸山二三雄，新人球季就拿下25勝，西岡三四郎曾連5年勝投達到2位數，2015年到17年效力軟銀的松坂大輔也穿18號。

日職史上第1個穿18號的台灣投手郭泰源，1985年4月10日初登板就對近鐵投出完封勝，6月4日更對日本火腿投出日職暌違7年的無安打比賽，生涯13個球季投出117勝，至今仍是日職外籍選手最多勝紀錄。

曹竣崵1999年在統一獅拿下11勝，防禦率2.48，並創下連3場完封勝紀錄，包括1場無安打比賽，成為中職史上第1個拿下新人王和年度MVP的球員，2000年轉投中日隊就穿18號，隔年改穿30號。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中