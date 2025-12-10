追隨郭泰源、曹竣崵》徐若熙王牌18號 日職台將第3人

日刊體育報導，軟銀將給徐若熙象徵陣中王牌投手的18號球衣。（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕根據日刊體育報導，軟銀將於12月中正式宣布徐若熙加盟，並給予象徵王牌投手的18號球衣。徐若熙將是明年日職唯一穿18號的外籍球員，也是繼郭泰源和曹竣崵，日職史上第3位穿18號的台灣選手。

不輕易給18號

日職6隊為空號

日職球隊不輕易給球員18號球衣，必須有實績或潛力深受肯定的投手才有機會穿，若表現不如預期，也可能很快就更換背號，目前除了軟銀，巨人、中日、羅德、樂天和西武的18號也是空號。

徐若熙將是軟銀隊（含前身大榮、南海）89年隊史上，第17個穿18號球衣的投手，第1個丸山二三雄，新人球季就拿下25勝，西岡三四郎曾連5年勝投達到2位數，2015年到17年效力軟銀的松坂大輔也穿18號。

日職史上第1個穿18號的台灣投手郭泰源，1985年4月10日初登板就對近鐵投出完封勝，6月4日更對日本火腿投出日職暌違7年的無安打比賽，生涯13個球季投出117勝，至今仍是日職外籍選手最多勝紀錄。

曹竣崵1999年在統一獅拿下11勝，防禦率2.48，並創下連3場完封勝紀錄，包括1場無安打比賽，成為中職史上第1個拿下新人王和年度MVP的球員，2000年轉投中日隊就穿18號，隔年改穿30號。

