悍將最晚後天給名單 獅擬選324萬+1人

統一獅領隊蘇泰安（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕富邦悍將雖在5日宣布，以7年大約簽下今年季後行使自由球員（FA）權利的捕手林岱安，統一獅卻無法針對補償方式展開作業，領隊蘇泰安表示，早在上週就向富邦提出要求，對方回覆最晚週五（12日）前提供25人選手保護名單，屆時由教練團針對整體戰力進行評估。據了解，獅隊傾向選擇部分轉隊費324萬元加1名保護名單外選手作為補償。

聯盟雖於昨天安排員工前往日本進行5天4夜旅遊，礙於規章只規定補償作業須於聯盟公布新球團與行使FA選手締結契約後6週內完成，因應富邦本週隨時可能提交保護名單仍有2名高層主管留守，截至昨天下班仍未收到，獅隊同時還要處理也行使FA的蘇智傑，球團在1個月前就開出至少4年、平均月薪逾70萬元的合約，希望本週獲得他的確認回覆。

請繼續往下閱讀...

獅隊雖面臨林安可加盟日職，林岱安行使FA轉隊，由於外野手、捕手都有遞補戰力的人選，應會從投手、內野手這2個位置選擇補償球員，由於富邦藍愷青、王尉永、岳少華、吳世豪、歐書誠、游霆崴等中生代投手未必都能進入保護名單，獅隊因應明年邱浩鈞35歲、高塩將樹與江承峰37歲、王鏡銘40歲等人高齡化，有機會獲得即戰力的牛棚投手。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法