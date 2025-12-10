自由電子報
體育 即時新聞

轉戰中國CPB 神全薪水少9萬

2025/12/10 05:30

林益全加盟CPB上海正大龍，延續球員生涯。（資料照）林益全加盟CPB上海正大龍，延續球員生涯。（資料照）

上海正大龍給18萬

已是CPB最高薪

〔記者徐正揚／台北報導〕40歲的林益全今年季後被統一獅釋出，由於未獲得中職其他球隊青睞，日前傳出有意赴中國城市棒球聯賽（CPB）發展，昨確定加盟上海正大龍隊，也是繼王詩聰後CPB第2位前中職球員，月薪約新台幣18萬元（人民幣4萬元）雖是CPB最高薪，與今年獅隊27萬元仍有落差。

立春聯賽只打1個月

CPB明年1月舉行立春聯賽，共有長沙旺旺黑皮、廈門海豚、深圳藍襪，福州海俠、上海正大龍5隊角逐，林益全預計下週向球隊報到，上海隊由正大集團贊助，隊徽選用龍，且龍爪上握著棒球，英文隊名為「SHANGHAI DRAGONS」，由具有大聯盟資歷的前韓職球星具台晟擔任總教練。

據了解，林益全今年季後就曾透過管道詢問CPB的狀況，各隊在11月底選秀會前都知道他有意到中國打球，在出手爭取的3支球隊中以上海正大龍隊條件最好，月薪雖只略高於他在2009年中職菜鳥球季的11萬元，只要確認合約細節完成回覆，CPB就正式宣布他的加盟，由於立春聯賽只打1個月，他是否會在中國尋求其他發展，經紀公司表示不排斥各種可能性。

