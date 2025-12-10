自由電子報
體育 即時新聞

威力盃》南投完封桃園 奪首冠抱回百萬

2025/12/10 05:30

南投縣完封桃園市，奪下隊史首座威力盃冠軍與100萬元獎金。（記者林宥辰攝）南投縣完封桃園市，奪下隊史首座威力盃冠軍與100萬元獎金。（記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／花蓮報導〕第13屆台彩威力盃全國少棒賽昨落幕，南投縣先發投手田司恩在冠軍戰完投6局用了135球，送出7次三振，率隊以5：0完封桃園市，奪下隊史首座威力盃冠軍與100萬元獎金，他也獲選大會MVP。

南投縣奪下隊史首座威力盃冠軍，球員們興奮潑水慶祝。（記者林宥辰攝）南投縣奪下隊史首座威力盃冠軍，球員們興奮潑水慶祝。（記者林宥辰攝）

先發6局飆出7K

威力盃獎項表威力盃獎項表

田司恩榮膺MVP

南投縣首局雖出現雙殺打，但全皓隨即敲出陽春砲先馳得點，反觀桃園市1局下滿壘無功而返，氣勢也反轉向下。

田司恩說，這是生涯首度投冠軍戰，「最後1局最緊張，如果沒守住就會輸。」他曾在金龍盃奪冠時守三壘，威力盃投打則都有貢獻。

南投縣總教練紀俊麟說，田司恩在隊內球速排前段班，耐投且不怯場，期望他下學期能在選拔賽好表現，爭取入選國手；紀俊麟也提到，全皓首局的全壘打讓全隊打開氣勢，是贏球關鍵。

紀俊麟表示，南投近年來基層棒球實力不斷提升，威力盃首冠意義重大，象徵南投縣少棒能見度大幅提高，他也感謝南投縣政府、名間鄉公所和中國信託慈善基金會，讓部落孩子能穩定成長。

前中信鯨球星紀俊麟從2013年開始深耕南投新街國小，這次開花結果，而他的兒子紀均叡也在冠軍戰先發鎮守二壘，並靠著預賽對屏東縣敲出滿貫砲，奪得威力盃全壘打獎，讓紀俊麟雙喜臨門。

宜蘭擊敗竹縣

季軍締隊史最佳

宜蘭縣在季軍戰以3：1擊敗新竹縣，同樣締造隊史在威力盃最佳成績。總教練王淦緯賽後留下比賽用球，笑稱：「可能會放入縣史館。」他表示，選手的凝聚力一天比一天好，也很珍惜聯隊一起相處的時光。

台彩董事長勉選手 努力就會實現棒球夢

台灣彩券公司董事長黃志宜在閉幕典禮表示，對小選手全力投入、相互加油助威，讓每場比賽更加精彩，給予肯定。他也感謝各縣市學校、教練與贊助單位投入，讓孩子們能在球場展現光芒，並勉勵選手只要持續努力，未來都有機會實現棒球夢。

