體育 即時新聞

威力盃》投打跑俱佳 田司恩拚入選國手

2025/12/10 05:30

南投縣先發投手田司恩在冠軍戰演出6局完封，勇奪大會MVP。 （記者林宥辰攝）南投縣先發投手田司恩在冠軍戰演出6局完封，勇奪大會MVP。 （記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／花蓮報導〕台彩威力盃允許各縣市組建聯軍，加上冠軍獎金高達100萬元，各隊精銳盡出，也可初見各縣市下學期U12選拔賽（華南金控盃）的雛型。

在冠軍戰演出6局完封，勇奪大會MVP的田司恩來自南投新街國小，不僅投球有壓制力，打擊也頗具威力，前天在4強戰上演首局首打席全壘打，用火力幫助南投縣闖進冠軍戰。

不投球時 多擔任開路先鋒

田司恩不投球時，教練團多半安排他打第一棒，選手時代也常擔任開路先鋒的南投隊總教練紀俊麟解釋：「他的攻擊能力不錯，抓起跑時機的敏銳度也不錯，因為判斷能力好，所以安排他打第一棒。」

紀俊麟也說，田司恩明年還未超齡，在投打兼修、具備多守位特性下，期望他保持健康、穩定成長，爭取明年成為國家隊一員。

和教練的期許一樣，田司恩也希望明年能入選國手，至於教練提到的跑壘能力，他則說：「跑壘速度還好，起跑時機是教練教的。」

全場11次殘壘遭完封的桃園市，連續兩年屈居亞軍，也獲得50萬元獎金，教頭李政達說，本屆桃市選手打擊能力平均，希望透過這次比賽經驗多學習。

李政達透露，下學期的選拔賽隊形應該和這次聯隊差不多，也還會有具潛力的選手銜接上，讓隊形更完整，相信之後國內少棒選拔賽表現應該會更好。

