體育 即時新聞

UBA》張祐瑋轟26分 國體大賞虎科首敗

2025/12/10 05:30

國體大張祐瑋（左）砍下全場最高26分。（大專體總提供）國體大張祐瑋（左）砍下全場最高26分。（大專體總提供）

〔記者粘藐云／雲林報導〕國立體大昨在UBA大專籃球聯賽公開一級預賽第二階段最後一戰，在大三張祐瑋繳出全場最高26分的領軍下，70：54輕取虎尾科大，以7戰全勝作收。

虎科202公分長人郭俊言（中），僅攻下10分、10籃板。（大專體總提供）虎科202公分長人郭俊言（中），僅攻下10分、10籃板。（大專體總提供）

虎科和國體大賽前同為6連勝，國體大開賽就打出16：5攻勢，上半場打完領先逾20分，奠定勝基。

張祐瑋這階段除了首戰拿下22分外，其餘幾戰狀態不佳，隊友還是為他加油打氣，希望他別給自己太大壓力，他說，「我們一直在為最後這場做準備，這場表現也算回饋給隊友，感謝他們一直鼓勵我。」

雙方長人對決

胡晉豪、郭俊言良性競爭

昨另一焦點是兩位新生代長人，虎科202公分的郭俊言和國體大198公分的胡晉豪的對決，胡晉豪表示，「我們現在是對手，但進國家隊後會是很好的隊友，良性競爭，我當然不想輸給他、他也不想輸給我，之後還會有機會交手。」胡晉豪昨僅攻下6分、11籃板。

目前台灣優質長人相當稀缺，胡晉豪和郭俊言都藉由國際賽學習對手的優點，持續提升自我。胡晉豪是今年世大運國手，獲得和歐美球員過招的機會，他透露，對手雖跟自己年紀相當，但大多已在職業賽打球，「我覺得先不論戰術或技巧，身體防守是第一優先。」

今年瓊斯盃台灣白隊國手郭俊言前役飆出生涯新高31分，這一戰也只獲得10分、10籃板，他也透露之前在國家隊曾獲得胡瓏貿的提點，獲益良多。

