體育 即時新聞

UBA》傷兵全請纓上陣 義守拚下第3勝

2025/12/10 05:30

義守大學蕭立培扮奇兵，帶傷率隊擊敗台體大。 （大專體總提供）義守大學蕭立培扮奇兵，帶傷率隊擊敗台體大。 （大專體總提供）

〔記者粘藐云／雲林報導〕傷病問題嚴重的義守大學，昨在UBA大專籃球聯賽公開一級預賽第二階段最後一戰遭遇台灣體大，傷兵都主動請纓上陣，其中左手無名指骨折的蕭立培成奇兵，砍下全場最高22分，率隊以81：64收下重要第3勝，義守以3勝4負作收，台體大2勝5負面臨保級危機。

蕭立培無名指骨折

砍下全場最高22分

義守和台體大昨賽前都僅2勝，不過，「義守三劍客」趙子銘、陳家銓和黃尹元先後因傷倒下，戰力大受影響，但3人昨都要求上場，令總教練謝玉娟相當不捨且感動，她紅著眼眶說，前一晚和球員們一起吃冰談心，這幾名受傷球員都主動表態希望為球隊盡一份力。

大二的蕭立培寫下UBA生涯得分新高，他認為，隊友都帶傷上陣，自己勢必要有貢獻，加上他畢業於台中東山高中，過去常和台體大打友誼賽，對於對方主力狀況瞭若指掌。無論是面對這場關鍵戰役或下一階段比賽，蕭立培無懼挑戰，「這場很關鍵，但小娟姐要我們別想太多，順順的打。」下階段可能碰上北部隊伍，他認為，只要球隊健康，正常狀態下都有機會一搏。

另一戰，高雄師大在比賽尾聲靠著林靖瑱超前三分球，加上王語烽全場25分帶領下，終場以69：61險勝中興大學，取得2勝5負，中興則以7戰全敗收場。

