體育 即時新聞

南霸天密訓3小獅 重建投手王國

2025/12/11 05:30

南霸天密訓3小獅 重建投手王國獅隊去年第2指名張宥謙受到球團高度期待，明年將分擔先發場次。
（資料照）

〔記者吳清正、黃照敦／台北報導〕統一獅去年王牌古林睿煬轉投日職火腿後，今年由5名本土投手先發31場，只有林詔恩拿下5勝，該如何補救回來，球隊季後密訓3名小獅，期待他們明年大爆發。

後古林時代 土投今年僅先發31場

古林睿煬去年摘下10勝風光旅日，今年本土先發戰力立刻出現大洞。原本被寄望扛下一號的胡智爲多以後援登板，累計2年15場先發也才拿過1勝，郭俊麟今年7先發0勝5敗，過度倚靠洋投，在季後賽終吃下大虧。

曾偉喆（資料照）曾偉喆（資料照）

哀宥宇（資料照，中央社）哀宥宇（資料照，中央社）

張宥謙、曾偉喆、哀宥宇 明年分擔先發

統一季後並未加入網羅王維中、曾仁和的競爭行列，可以預期，本土先發必須未雨綢繆，戰績才有競爭力。針對明年的本土先發布局，總教練林岳平表示，將以林詔恩和胡智爲為主，今年曾先發1場的19歲張宥謙，以及19歲曾偉喆、18歲哀宥宇，明年都有機會上一軍先發。

21歲的林詔恩今年10場先發，5勝、防禦率2.26都創生涯最佳，但因左手肘內側韌帶損傷，7月30日之後沒有出賽過。林岳平也說明林詔恩選擇保守療法，注射PRP（高濃度血小板血漿），復健都按進度走，目前遠傳大約是4、50公尺，趕上明年春訓沒有問題。

32歲的胡智爲去年開刀清除右手肘骨刺，今年共出賽34場，先發10場雖然1勝難求，季後挑戰賽最後一戰對樂天桃猿先發6局無失分、無四壞，只被擊出4安，球團期待這一戰成為胡智爲找回最佳狀況的起點。

簽回戰力外林原裕、楊孟沅

張宥謙是去年第2指名，曾偉喆和哀宥宇則是今年1、2指名，都受到高度期待，季後都刻意不打冬盟。林岳平表示，球隊對這3人的訓練，有完整的規劃，秋訓結束後持續由運科投手教練曾浩哲協助調整，因此沒有打冬盟，明年會和郭俊麟一起分擔一些先發場次，一開始大約投4局，避免過度投球。領隊蘇泰安也證實，已經將季後放在60人名單外的2名年輕投手林原裕、楊孟沅重新簽回。

南霸天過往有「投手王國」美譽，選秀也特別挑選鮮肉手臂，在戰力外市場無合適先發型標的，展望未來只能從「基層做起」，好好計畫性栽培小獅。尤其季後更走掉可為本土先發加分的鐵捕林岱安，得分之鑰林安可旅日，FA蘇智傑能否留住，不斷流「獅」的戰力，更寄望小獅群勇於承擔。

