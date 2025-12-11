自由電子報
體育 即時新聞

美職最佳農場推手 抱團味全龍

2025/12/11 05:30

味全龍延攬彼德森擔任打擊教練。（取自彼德森IG）味全龍延攬彼德森擔任打擊教練。（取自彼德森IG）

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍今年策略性打擊執行力不佳，影響得分效率，明年可望找來數據分析見長的36歲外籍打教彼德森加入教練團，希望能在最前線扮演指引打者的角色，協助上季得分倒數第2的打線奮起，找回破壞力。

狂龍打線 得分效率不佳

味全上季重磅補強陳子豪和朱育賢，組成「狂龍打線」，打擊成績卻差強人意，即便揮出71轟僅次於統一獅的85轟，排名第2，得分卻只有475分，全聯盟只勝過富邦的383分，得點圈打擊率也是倒數第2的2成61，季後一軍打擊教練克魯茲引退，龍隊找來新外籍打教吹起新氣象。

彼德森從2023年於美職水手隊體系擔任助理打擊協調教練，專長是數據分析、進攻策略擬定，甚至跑壘也有涉獵，2023年經典賽時便擔任以色列的三壘指導教練。而彼德森擅長的領域，正好強化龍隊最需的策略性打擊，藉此提高得分效率。對此，味全領隊丁仲緯僅強調：「後續的教練團名單將在12月中旬公布。」

延攬彼德森 找回破壞力

值得一提的是，彼德森來自棒球世家，他跟父親斯圖、弟弟喬克的職業起點都是洛杉磯道奇隊，其中喬克在大聯盟累積218轟、兩度入選明星賽。雖然彼德森沒上過大聯盟，執教成績單有模有樣，在水手隊耕耘3年助隊打造出被美媒《The Athletic》評為最佳的農場。

龍隊季後外籍教練團全面改組，高須洋介和羅曼都不續約、克魯茲退休，彼德森頂上打擊教練，中職老面孔的古久保健二和納瓦洛都可望加入，希望能帶來不同球風，劍指相隔3年重返台灣大賽舞台。

