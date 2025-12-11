4年選4次 足協龍頭難為

張璨（中）成為足協理事長補選唯一參選人。（青少年足協提供）

近年風波不斷 12/20補選理事長

足協近年爭議大事紀

張璨檔案

〔記者梁偉銘／台北報導〕足球協會風波不斷，近4年來理事長得選4次，王麟祥11月18日遞交辭呈後，協會將於12月20日補選，如今僅1人完成報名程序，同額競選的張璨除了提出六大改革政見，更強調首要目標就是讓球迷有感，若上任將全力協助國家隊，希望明年3月女足亞洲盃力拚佳績，搶下世界盃門票提振士氣。

足協理事長一任為期4年，但自2022年起邱義仁、鄭文燦、王麟祥先後因故在任內請辭，如今必須45天內完成補選，也就是第13屆的第2次補選，接任者僅剩9個多月任期，屆時明年9月又得改選。這代表張璨就算順利接棒，也只能在短時間內證明大刀闊斧的「改革實力」，尤其足協內憂外患下正值多事之秋，任何作為都將被外界放大檢視，壓力格外沉重。

請繼續往下閱讀...

張璨唯一參選 提出六大政見

現任全國青少年足協理事長、女武神足球俱樂部董事長的張璨，抱著「救火」心態挺身而出，六大政見包括「全民足球：打造每個孩子都能踢球的環境」、「國家榮耀：重建男女足即戰力」、「聯賽升級：為職業化鋪路，3年看得到改變」、「制度透明：建立可長期運作的公關治理系統」、「科技賦能：AI X 數據，打造台灣足球新引擎」及「人才培育：建構從基層到職業的完整生態鏈」，期望藉由系統性的改革與推動，全面重振足協整體發展與治理品質。

由美國、加拿大和墨西哥合辦的2026年世界盃擴增至48隊，明年6月即將開踢，台灣雖無緣參賽，仍有機會爭取2027年女足世界盃門票。張璨若接下足協龍頭，喊出將為女足啟動「三級人才計畫」，建立出場費與獎金透明制度，不再讓選手權益受損，期許明年亞洲盃全力出擊，朝世界盃前進。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法