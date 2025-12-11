自由電子報
WTT香港年終賽》林昀儒抱病出擊 放手搏殺闖8強

2025/12/11 05:30

林昀儒第二度晉級香港年終賽8強。（取自WTT官網）林昀儒第二度晉級香港年終賽8強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕抱病上陣的「沉默刺客」林昀儒，昨在WTT香港年終賽男單首輪克服局數1：2落後，第6局在化解3個局點後，以4：2逆轉世界排名12的德國名將杜達，繼2022年之後第二度闖進年終賽8強，下一輪將遭遇去年巴黎奧運男單銀牌瑞典「六角戰士」莫雷加德。

出征前得流感

身體狀況不佳

世界排名13的林昀儒過去4度角逐年終賽，有3度在16強止步，這次首輪對上八月一度攻佔世界排名第8的杜達，儘管過去雙方兩度交手，小林還沒輸過，但他左肩傷勢尚未痊癒，上週的混合團體世界盃只打雙打，這次出發前又罹患流感，身體狀況並不在最佳，昨打完前3局也以12：10、6：11、5：11落後。關鍵第4局，林昀儒頂住對手的反撲，以11：8、11：5連下兩城，第6局陷入開局0：5落後也沒放棄，在8：10逆境下驚險化解3個局點後，以13：11後來居上，拿下對戰3連勝。

林昀儒表示，第1局非常驚險拿下後，第2、3局一上去打得有些保守，加上對手也做出變化，還好後面3局心態比較好，更敢去搏殺，希望下一場也可以勇敢去拚，贏下比賽。

逆轉名將晉級

下一輪對決六角戰士

林昀儒生涯5次面對世界排名第4的莫雷加德都笑到最後，包括最近一次在去年釜山世界團體錦標賽也以直落三獲勝，對戰氣勢略佔上風。

尋求男單4連霸的中國名將王楚欽，首輪遭遇世界排名第8的日本小將松島輝空，在局數1：3落後下力挽狂瀾，以4：3完成大逆轉，8強將對決法國「眼鏡哥」A.勒布朗。

