體育 即時新聞

中職台製潛水艇 爆生存危機

2025/12/12 05:30

台鋼陳宇宏生涯一軍數據不理想。（資料照）台鋼陳宇宏生涯一軍數據不理想。（資料照）

被悍將放在60人名單外的藍愷青，季中才改練側投。（資料照）被悍將放在60人名單外的藍愷青，季中才改練側投。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕低肩側投或下勾這類怪投在中職愈來愈難生存，今年季後林育辰、張喜凱和劉昱言遭釋出，3人職業生涯恐告終，藍愷青也在60人保留名單外，陳宇宏投得掙扎，「台製潛水艇」表現普遍不佳，要出頭天舉步維艱。

林育辰在南投三光青少棒因個頭小而改練4分之3側投，到普門中學抽高到183公分，最快球速146公里，2023年高中畢業投入選秀獲富邦悍將第5指名，今年他在二軍投12場出現20次四死球、防禦率11.25，季後未被放在60人名單，富邦球團表明不續簽，才20歲職棒路恐走到盡頭。

低肩、下勾3怪投遭釋出 職棒生涯告急

同為低肩側投的呂昱廷是林育辰的高中同學，他高中畢業先到台體大沉潛，去年入選U23世界盃國家隊，今年選秀獲中信兄弟第4指名，兄弟投手教練王建民稱讚他球路尾勁十足，能否投出一片天值得觀察。

藍愷青可望被簽回 陳宇宏投得掙扎

下勾投手張喜凱在2021年和黃子鵬撐起樂天桃猿先發輪值一片天，隔年狀態大幅下滑，同年底擴編選秀被台鋼雄鷹選走，無奈狀況未見起色，本季他在二軍共投11.1局、防禦率10.32，季後遭釋出，近期轉戰中國CPB聯賽。

黃子鵬是近年中職表現最出色的低肩側投。（資料照）黃子鵬是近年中職表現最出色的低肩側投。（資料照）

李振昌（資料照）李振昌（資料照）

黃子鵬、李振昌出色 新球季需穩定輸出

另外，兩名左側投劉昱言和藍愷青都分別被樂天、悍將放在60人名單外，劉昱言乏人問津，藍愷青季中才改練側投，悍將可望簽回。「台鋼潛水艇」陳宇宏多次入選國家隊，生涯在一軍防禦率5、被打擊率3成29，數據並不理想，味全龍下勾投手林柏佑、台鋼低肩側投陳冠豪本季一軍出賽紀錄一片空白，

黃子鵬和李振昌是近年中職表現最出色的低肩側投，李振昌剛榮獲東山再起獎，黃子鵬在國際賽特別吃香，今年季後行使FA從樂天轉戰台鋼，簽下5年總值6600萬合約，只是本季他先發防禦率4.43，不如去年的3.59，新球季能否谷底反彈，有待時間驗證。

