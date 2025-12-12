自由電子報
體育 即時新聞

怪投不吃香 林晨樺從韓職找解藥

2025/12/12 05:30

前中職勝投王林晨樺解析低肩側投，坦言這類怪投在中職愈來愈難以生存。（資料照）前中職勝投王林晨樺解析低肩側投，坦言這類怪投在中職愈來愈難以生存。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕2013年在義大犀牛拿15勝、奪下勝投王的林晨樺，是中職頗具代表性的低肩側投，他在2021年季後被富邦悍將釋出，現任明新科大教練，眼見「台製潛水艇」在中職浮現生存危機，他坦言，這類怪投確實愈來愈不吃香。

中職打擊觀念變革 下勾、側投難生存

林晨樺指出，無論下勾或低肩側投，須具備球路尾勁和變化球控制能力，特別是變化球位移角度、犀利度很重要，由於職棒好球帶嚴謹，強力左打多，打擊觀念又從由上往下「砍」，變成由下往天上打，下勾、側投正好符合打者揮擊軌跡，都是難以生存的因素。

林晨樺以陳宇宏為例，「以前我看宇宏投球都能有效壓制業餘打者，但職棒層級更高又是長期賽季，對手會研究你，球路再詭異看久也習慣，若準度不夠就容易挨打。」黃子鵬、李振昌一柔一剛，共同點是球會跑，進壘點和位移好，「子鵬的滑球會上竄、下墜，投曲球還會刻意拉高出手點，藉此擾亂打者視線，重點是很準。」

指叉、變速縱向變化球 更能混淆打者

前富邦悍將側投楊程皓只待1年，就在2020年季後被釋出，林晨樺說，下勾、側投球速不快，通病是怕被打的恐懼心理作祟，往往不敢攻擊好球帶，「像前富邦隊友程皓，他在牛棚練投虎虎生風，我在旁邊看了都怕自己沒工作，但他比賽就是丟不進去，應該是心理問題。」

林晨樺觀察，台灣怪投普遍會投橫向系列變化球，例如滑球、伸卡球，但很少投指叉、變速這類縱向變化球，反倒不少南韓怪投會丟大量縱向變化球，例如高永表、林起映，更能混淆打者，這點值得借鏡。

