體育 即時新聞

日本想瘋經典賽 得買帳Netflix

2025/12/12 05:30

2023年經典賽日本國內舉辦直播派對，日媒擔心今年受限Netflix獨家直播，將影響球迷關注度。（資料照）2023年經典賽日本國內舉辦直播派對，日媒擔心今年受限Netflix獨家直播，將影響球迷關注度。（資料照）

付費看獨家直播賽事

或免費聽廣播

〔記者龔乃玠／綜合報導〕世界棒球經典賽明年3月開打，日本隊將在3月6日東京巨蛋開幕戰對上台灣隊，不像台灣球迷有數位和有線電視的收視管道，日本球迷只能看美國串流平台「Netflix」，如果沒有額外再付錢訂閱，只剩「廣播電台」來收聽球賽，日媒憂心恐無法複製上屆的關注度。

台灣收視管道多

球迷相對幸福

經典賽台日韓在東京預賽就同組，受到亞洲球迷龐大注目，愛爾達電視已取得台灣國內總代理，將現場轉播全部47場賽事，並於上月17日確認授權東森電視，在有線平台也能收看，讓國人成為最幸福的棒球迷。相反地，Netflix獨家取得日本國內直播權，無線和有線電視只能直播日本武士隊在2月對上軟銀和中日龍的自辦熱身賽。

日本廣播電台「日本放送」近期宣布將實況轉播日本隊全賽事，即便只能用聽的，已讓不少球迷欣喜若狂，有人笑說：「聽廣播瘋棒球，有夠復古的！」而日本放送從第一屆就轉播，連續6屆賽事都沒有缺席。

只是美國窺見大谷翔平參戰的日本市場有龐大利益，Netflix祭出獨家直播的強硬手段，已讓日本球界人士有怨言，球評江本孟紀就直言，日本不能坐視不管，應該採取報復性措施，像是不要派頂尖選手打經典賽，「畢竟無線台沒播，大概也不會像上次一樣有這麼多人關注，應該派出二軍選手，藉此抵制賽事。」

經典賽今晚6點至15日早上5點開放非日本地區球迷登記抽選門票，為期4天，結果將於17日上午11點公布。此次海外抽選僅能使用信用卡付款、寄送電子票券、每人限購4張且無法選位。若沒抽中，明年1月15日將開賣一般票。日本隊出賽場次最低票價6000日圓（約1200台幣）；非日本隊單場最低為2600日圓（約521台幣）。

