雷霆痛快射日 SGA打3節收工

2025/12/12 05:30

吉爾吉斯亞歷山大（中）連續96場得分至少20分，率雷霆晉級NBA盃4強。 （法新社）吉爾吉斯亞歷山大（中）連續96場得分至少20分，率雷霆晉級NBA盃4強。 （法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕 「SGA」吉爾吉斯亞歷山大昨砍下28分，率雷霆以138：89痛宰少了布克的太陽，挺進NBA盃4強，將與馬刺爭奪決賽門票。

雷霆也將連勝場次推進至16場，締造球隊搬至奧克拉荷馬市後的最長連勝，此外，24勝1敗也追平勇士在2015-16年賽季締造的史上開季前25場最佳成績，該年勇士也寫下例行賽73勝的輝煌紀錄，但雷霆教練戴格諾特強調，「我們不會在乎連勝，而是讓自己在場上表現得比前一場更好。」

SGA也以15投11中的高效率表現，將連續得分至少20分的場次挺進96場，此外，這也是他本季第13次只打3節就提早下班。

除了SGA的出色表現，雷霆全隊13人上陣都有得分，且12人投進三分彈也追平聯盟紀錄，全場最大領先達53分，也是本季第一支領先對手超過50分的隊伍。

馬刺淘汰湖人 詹姆斯雙10白搭

雷霆本季除了要尋求連霸，NBA盃也要全力爭冠，一雪上季敗給公鹿的恥辱，但爭冠之路要先過馬刺這關。馬刺在當家中鋒溫班亞瑪缺陣下，靠著卡瑟爾斬獲30分、10籃板，以132：119淘汰湖人，讓東契奇35分及詹姆斯19分、15籃板、8助攻的表現做白工。

