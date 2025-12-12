國光獎章頒獎 李采璇、陳冠伶拔群

舉重女將陳冠伶獲得12面國光體育獎章。（記者陳志曲攝）

李采璇獎金最多 已想好330萬用途

射箭女團選手邱意晴（左起）、李采璇與許芯慈獲頒二等一級國光體育獎章。 （記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕114年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮昨在台北萬豪酒店舉行，射箭女將李采璇今年共獲得330萬元獎金，成為最大贏家；舉重女將陳冠伶則拿下12面國光體育獎章。

今年共有萊茵魯爾世大運、成都世運會等共55項綜合及單項國際運動賽事，共747人次獲頒國光體育獎章，總計頒發1億6447萬元的國光獎金及教練獎金。

李采璇在世界錦標賽和邱意晴、許芯慈聯手射下女子反曲弓團體金牌，獲得300萬元獎金，加上世大運與風佑築、郭紫穎收下反曲弓女團銀牌，再添30萬元獎金，成為今年獎金后，她表示，會將這筆錢拿來投資。

陳冠伶手握12面牌

明年亞運添信心

獲得最多國光體育獎章的陳冠伶，今年在亞青、世青、亞錦賽、世錦賽都有獎牌進帳，明年將瞄準名古屋亞運，最近也開始強化技術，她打趣表示，「郭婞淳學姊是力與美的展現，我現在只有力，美的部分還要再努力。」

團體方面，龍舟隊今年世錦賽共獲2銀、2銅，全隊累積拿到2385萬元，高居團體項目之冠。

