悍將割愛江少慶 獅收不收?

江少慶意外不在富邦悍將25人保護名單，統一獅將討論是否挑選他為林岱安FA轉隊案的補償選手。（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕隨著富邦悍將提出25人保護名單，今年季後壓軸大戲終於登場，統一獅目前傾向選擇部分轉隊費加1名25人保護名單外之選手，所有人都在期待，統一獅敢選中職史上最高薪投手江少慶嗎？

史上最高薪投手

未在25人保護名單

富邦悍將於5日宣布以7年大約簽下今年季後行使自由球員權利的統一獅捕手林岱安，卻直到昨天下午才把他的新合約、25人保護名單與保護名單外之所屬球員名簿送交聯盟，最大的爆點是江少慶並未被富邦放入25人保護名單。統一領隊蘇泰安表示，會針對富邦的名單外球員進行全面評估，「包括江少慶在內。」

請繼續往下閱讀...

江少慶於2021年季中選秀會第1輪第1順位被富邦指名為狀元，4週後與富邦簽下總值6120萬元的4.5年合約，平均月薪超過113萬元創下中職球員最高合約，2024年被張育成以3.5年總值9250萬元、平均月薪逾200萬元超越。

然而江少慶在2023、2024年兩度受傷，在中職5年只為富邦出賽50場、投271.1局，今年更整季沒在一軍出賽，即便合約將於年底到期，富邦仍把他放進60人契約保留名單，明年月薪受到最多扣薪上限3成的保護。只是從60人縮小範圍至25人後，富邦這次決定不保「慶baby」，據悉出乎統一球團的預期，下週將開會討論決定是否挑選他為補償選手。

挑誰補償林岱安

獅最快下週決定

統一今年先發10場的本土投手僅有林詔恩、胡智爲，明年對本土先發初步規劃仍以兩人為主，不滿20歲的張宥謙、曾偉喆、哀宥宇也都有機會競爭。若能藉由FA補償獲得曾是國家隊主力先發的江少慶，將是隊史在先發輪值的最大補強，前提是他身體恢復健康，球團也願意承接他的高薪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法