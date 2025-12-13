蘇智傑續留獅 反應FA砲手冷熱

蘇智傑同意獅隊4年合約，生涯薪資突破8000萬。（資料照）

〔記者龔乃玠／台北報導〕統一獅昨天平均月薪70萬的4年合約續留蘇智傑，宣告今年中職自由市場正式落幕，即便3位FA選手有黃子鵬、林岱安成功轉隊，砲手市場的熱度卻遠遠不如去年，除了蘇智傑的高額補償金是關鍵，球界人士推測，陳子豪轉隊首年的表現不如外界預期，多少也影響今年砲手市場的行情。

4年約平均月薪70萬

去年中職有4位選手行使FA，陳子豪和朱育賢都成功轉戰味全龍，即便詹子賢最終續留中信兄弟，過程中仍有台鋼雄鷹的積極追求，最終3位外野砲手的合約總值達2億1600萬，創造中職史上熱度最高的「FA砲手爭奪戰」，蘇智傑今年季後試著搭上熱潮，沒料到市場反應冷清，最終選擇留在獅隊。

沒複製去年砲手熱潮

蘇智傑近2年因傷導致合計出賽僅129場，加上今年月薪63萬，搭配高達945萬的全額補償金，對其他球隊是不小負擔。此外，陳子豪去年以生涯年行使FA簽到最長10年破億合約，第1年卻打出不如聯盟平均的水準，亦成為球隊躊躇的原因之一。

即便沒能簽到去年陳子豪、朱育賢和詹子賢的價碼，蘇智傑仍獲獅隊開出大約續留，連同進職棒的簽約金560萬，生涯薪資已突破8000萬大關。而生涯累積125轟的他，超越陳鏞基的136轟登上隊史全壘打王只是時間問題，未來更有望叩關獅隊首見的200轟，建立他在統一的歷史定位。

統一領隊蘇泰安表示，林安可旅日對球隊整體長程攻擊戰力有顯著影響，期許近年表現中規中矩的蘇智傑能扛起獅隊中心打線破壞力，「更期許他能展現中生代選手責任，帶領年輕選手爭取球隊佳績，用好的成績回饋給球迷。」

