經典賽》山本複製大谷經驗 第一戰可能投台灣

大谷翔平在上屆經典賽投打表現出色，帶領日本隊贏得冠軍。（資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕大谷翔平日前表態要打明年WBC經典賽，日媒《中日體育》昨報導，今年世界大賽MVP山本由伸也將參賽，可望扛日本武士隊王牌，至於佐佐木朗希則因球團考量傷痛史確定缺陣，道奇日本三本柱缺一腳，依照WBC賽程，尋求衛冕的日本首戰有可能推出山本對台灣隊先發，夢幻對決若成真將是一大話題。

山本由伸確定第二度參加經典賽，道奇將與日本武士隊協調出賽與投球限制。

（資料照）

宣布參戰扛王牌

經典賽台灣隊行程

佐佐木確定缺陣

明年3月經典賽開打，台灣隊預賽與日本、南韓、澳洲、捷克分在C組，地點在東京巨蛋，分組5取2晉級8強，3月5日台灣隊首戰澳洲，隔天上演台日大戰，這也是地主日本首戰，歷屆經典賽日對台兩戰全勝。

請繼續往下閱讀...

考量經典賽有投球數和隔場休息天數限制，加上後續複、決賽賽程安排，日本有可能複製上屆經典賽王牌使用說明書，大谷預賽首戰對中國先發，休6天後，複賽首戰對義大利先發，冠軍戰再對美國登板。

今年世界大賽第7戰山本上演「中0日」完美救援榮膺大賽MVP，當時大谷盛讚他是「世界第一的投手」，連兩屆經典賽參戰的山本可望扛日本王牌，若首戰對台灣隊先發投完，他將有足夠休息天數備戰在美國進行的複、決賽，一如上一屆的大谷。

變數在道奇球團

也許複賽才登板

其中的變數是，今年山本在例行賽和季後賽總計熱投211局，更在世界大賽完全燃燒，道奇球團可能會擔心山本過勞，而向日本武士隊提出在美國複賽再登板的要求。

2023年季後山本透過入札制度從歐力士轉戰道奇，簽下12年3.25億美元鉅約（約101億台幣），他不但連兩年助道奇拿下世界大賽冠軍，也拿過日本一、奧運金牌、世界12強和經典賽冠軍，堪稱人生勝利組。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法